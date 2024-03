“Che avesse i santi in paradiso era chiaro da tempo. Ora ci ha svelato di chi si tratta”. Questo il commento a un video in cui Anita Olivieri svela ad Alessio Falsone chi è il compagno della madre. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo in queste ore concitate del Grande Fratello. Come tutti ormai sanno, l’ex amica di Giuseppe Garibaldi ha un flirt con il ‘nuovo’ concorrente e per questo motivo ha scaricato il suo ex Edoardo.

Dopo la romantica serata trascorsa nella suite del Grande Fratello, Anita e Alessio si sono ritagliati del tempo per conoscersi meglio e chiacchierare del più e del meno. Accoccolati sul divano, i due hanno parlato delle rispettive famiglie: Alessio ha parlato della sua infanzia, quando suo padre lo accompagnava allo stadio.

“Sempre stati in tre”. Grande Fratello, l’ex di Anita vuota il sacco: la verità choc di Edoardo





Grande Fratello, Anita svela il lavoro del compagno della madre

“Li abbiamo visti tutti ed ero sempre felice”. Poi i sacrifici fatti, per il lavoro, per crescere dei figli, il rapporto con i fratelli e poi sua madre: “Lei mi ha fatto capire quanto è importante impegnarsi”. Anita ha parlato della difficile infanzia spaccata dal divorzio dei suoi genitori: “Ho deciso di essere indipendente, sono andata via da casa e per un po’ non ho parlato con mia madre” ha detto. Poi, parlando della madre: “Lei è così, è tutta cultura, sempre seria, poi ci sono io che sono matta, ma, alla fine, so che sono mia madre“.

Anita Olivieri è sempre stata accusata di essere “raccomandata” e, chiacchierando con il suo nuovo fidanzato, ha svelato che il compagno di sua madre lavorava per Endemol. “È una bravissima persona. Poi lui lavorava con qui, ma nell’altra… livelli altissimi. È stato giornalista per tantissimi anni e gli interessano tutte le cose di quell’ambito”, ha rivelato Anita ad Alessio Falsone.

