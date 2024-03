Al Grande Fratello è ormai nota la storia della nuova coppia formata da Anita Olivieri con Alessio Falsone. La concorrente si è rimangiata quanto detto nei mesi precedenti su Edoardo Sansone, il fidanzato che la aspettava fuori dalla casa e che vedeva come padre dei suoi figli ed è finita tra le braccia del concorrente arrivato da poco nella casa. Durante la serata organizzata dal Grande Fratello, Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono baciati e secondo Alessandro Rosica, conosciuto come l’Investigatore social, sarebbero addirittura andati oltre.

Anita ha deciso di mettere le mani avanti spiegando di non aver tradito Edoardo: “Io sono libera, non ero fidanzata, lui non era il mio ragazzo, tra noi c’era una situazione da definire”. Peccato che il 14 febbraio, durante la sorpresa di Edoardo nella casa del Grande Fratello, il giovane aveva speso parole molto importanti per Anita.

Leggi anche: “Non posso più negare”. Grande Fratello, Alessio spalle al muro su Anita: crolla e confessa tutto





“Sono stati cinque minuti molto emozionanti. Era strano perché non la vedevo da tanto tempo e non vedevo l’ora di rincontrarla. Non vedo l’ora che esca per stare con lei. Esisto! Sono io, non sono il fratello, ma sono il suo fidanzato”, aveva detto emozionato. Dopo quanto accaduto tra Anita e Alessio, e secondo indiscrezioni, pare che il giovane sia letteralmente distrutto.

In queste ore qualcuno è andato a sbirciare il profilo di Edoardo Sansone, ora aperto e visibile a tutti. Tra i vari commenti delle foto, alcuni indirizzati ad Anita, si legge un commento del giovane. “Edo fatti del bene sei così un bravo ragazzo, dolce e con i valori. Liberati di questa ragazzina senza alcun ritegno, co che sarà dura ma per lei non lo è stato. Ha cercato di fare un teatrino per sei mesi ma si è rivelata quello che è. Un grosso in bocca al lupo e un abbraccio grande”.

Il commento alla foto pubblicata da Edoardo insieme ad Anita risalente ovviamente a quando i due erano fidanzati, è stato preso d’assalto da molti utenti e al commento “Così fai ingelosire il fidanzato”, l’ormai ex della concorrente del Grande Fratello, ha risposto gelando tutti: “Ma no tranquillo, è una relazione a tre da sempre”. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano con questo messaggio: “Ciao Deia, il fidanzato di Anita tanto disinteressato che il profilo da privato l’ha messo pubblico senza possibilità di commentare le foto, Ho beccato però questo commento. Vorrei restare anonima grazie”.