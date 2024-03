Grande Fratello, Alessio e Anita grandi protagonisti della puntata di lunedì 11 marzo 2024. Si sapeva, era ovvio, che Alfonso Signorini dedicasse ampio spazio alla liaison tra i due, che dopo la notte in suite di giovedì’ scorso si sono lasciati andare. Soprattutto lei, la 26enne romana che ha deciso di viversi questa esperienza completamente, nonostante la sua storia con Edoardo fosse ancora in bilico. Non tutti credono a questa storia, Beatrice in primis.

Sia lei che Simona Tagli hanno messo in forte dubbio questa storia. “Lui (Alessio, ndr) poi guardava un po’ di qua, un po’ di là – ha detto Beatrice – Lei improvvisamente si è dimenticata di Edoardo e l’ha umiliato. Come può stare questo poveraccio di Edoardo. per me è imperdonabile un comportamento del genere. Racconta perfettamente chi è Anita. Poco cuore nei confronti di Edoardo e l’ha dimostrato anche con Giuseppe”.

Leggi anche: “Nooo, l’ha sentita tutta la casa”. Grande Fratello, altoparlanti aperti ed è Perla a farne le spese





GF, Alessio e la verità sulla storia con Anita

Anche Simona non crede “a questa farsa a questa messa in scena. io se fossi in Alessio ci penserei un miliardo di volte. Detto questo non ci vedo nulla di vero in questa nuova formazione“. Ma quando Alessio è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini perché potesse chiarire quali sono i sentimenti che nutre nei confronti di Anita è emerso tutt’altro.

“Ci sono molto dentro, io sono molto lucido, ho provato cose così per poche ragazze nella mia vita e poi mi ci sono fidanzato – ha chiarito Alessio in confessionale dopo le domande dirette del conduttore – Non doveva andare così, nel senso che i piani erano diversi, io pensavo di stare qui divertirmi e poi farmi l’estate con i miei amici, adesso invece esco con Anita”.

Cosa sta succedendo tra Anita e Alessio? Una cosa è certa: la passione è esplosa in maniera dirompente. 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/CVn7ug2omd — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2024

Sentite queste parole, dallo studio è intervenuta anche Fiordaliso che ha preso le parti di Anita: “Io purtroppo non ti conosco, ma conosco Anita e non l’ho mai vista così, lei davvero mi sembra molto presa, tu un po’ meno”. Ma Alessio non è dello stesso parere e ribadisce: “Lei dice che sono io a stare sotto un treno, comunque quello che provo è vero“.