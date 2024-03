Grande Fratello, è di nuovo successo di tutto nella puntata di lunedì 11 marzo 2024. L’attesa più grande era per il nome del secondo finalista, il concorrente cioè che potrà dormire sonni tranquilli fino all’ultima diretta, ossia giovedì 4 aprile, come annunciato da Cesara Buonamici a Pomeriggio Cinque. Pasqua è il 31 marzo, mentre Pasquetta il primo aprile e proprio in quest’ultima data non dovrebbe esserci la messa in onda del reality, che poi si chiuderebbe direttamente con l’atto finale.

E se Beatrice Luzzi, che è ancora la favorita alla vittoria, era già stata nominata settimane fa ora anche Rosy Chin è sicura di arrivare fino in fondo. Grossa sorpresa per la chef di origini cinesi, che ha raggiunto Alfonso Signorini in studio insieme a Letizia Petris, poi battuta. Ma durante la serata non sono mancate le consuete nomination con i piramidali e quei è arrivato un colpo di scena.

GF, si sente tutto: errore della regia con Perla

Come sempre, chi ha pescato il piramidale di colore rosso poteva fare la sua nomination nel segreto del confessionale, mentre quello con base nera significava nomination coram populo, davanti a tutti. Perla ha preso il rosso ma le cose non sono andate proprio come previsto.

Chiamata in confessionale dal conduttore, la concorrente ha fatto il nome di Federico Massaro. Perla si è detta dispiaciuta, ma è la persona tra quelle rimaste in gioco con la quale ha meno feeling rispetto agli altri e ci sono anche degli scontri pregressi.

In casa hanno sentito la nomination di Perla 😭😭😭😭



I sei mesi si fanno sentire per tutti #grandefratello pic.twitter.com/Wa76YJ2adl — M_art (@leo_Mmarti) March 11, 2024

Questo nome con relativa motivazione sarebbe dovuto rimanere top secret, peccato però che la regia a quanto pare abbia dimenticato di staccare l’audio e, di conseguenza, i concorrenti in salone hanno sentito tutto. Errore madornale del Grande Fratello? Non tutti sono d’accordo, anche se più tardi alcuni hanno fatto notare che ci sono stati altri problemi di audio. Per la cronaca Federico è poi finito in nomination insieme a Simona, Anita, Massimiliano e Giuseppe.