Giampiero Mughini asfalta Anita Olivieri al Grande Fratello. Attimi di forte tensione durante l’ultima diretta, quella che ha decretato Rosy Chin con seconda finalista di questa edizione. Tra le altre cose si è parlato molto anche del rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri, chiaramente. Una love story che non piace quasi a nessuno e che trova molti dubbi sopratutto a chi in casa c’è stato e ora è fuori. Chi conosce la storia di Anita infatti, ha dei seri dubbi sul fatto che si sia comportata bene. Ma andiamo con ordine.

Le prime a muovere dei sani dubbi sulla vicenda sono le oramai amiche del cuore: Beatrice Luzzi e Simona Tagli. Anita allora, arrampicandosi un po’ sugli specchi (questo si legge sui social, ndr) ha provato a spiegare la cosa dicendo semplicemente che Beatrice si è sempre lamentata che non ci provasse con nessuno. A quel punto la ragazza ha dichiarato che secondo lei non c’è alcuna strategia sulla faccenda e che Beatrice Luzzi la odi a prescindere dalla storia con Alessio.





Poi Anita commette un errore citando Edoardo: “Ho passato 10 anni difficili e per me è stata dura. Non posso farci niente se trovo un ragazzo per portare avanti questa cosa. Ma se capitano queste cose. Io ho fatto il possibile”. Un discorso che lascia dei dubbi e delle domande che prontamente Beatrice Luzzi commenta immediatamente.

La donna infatti, riguardo Anita Olivieri e Alessio Falsone dice: “Voleva fosse il padre dei suoi figli”. E ancora: “Io credo alla passione, ma sarebbe stato da rispettare”. Anche Cesara Buonamici le chiede perché ne ha parlato tanto, per mesi, per poi mollarlo così, in diretta televisiva. A quel punto la ragazza, senza vergogna commenta: “Io gli avevo detto che lui era libero”.

La combo di Anita che cerca di fare pietà provando a piangere + Mughini che la asfalta è vita#GrandeFratello pic.twitter.com/rVzuUT0zGt — onore&gloria (@onore3gloria) March 11, 2024

A questo punto arriva anche il commento pungente di Giampiero Mughini che ha fatto sapere alla ragazza: “Qui è tutto sotto il controllo delle macchine di Canale 5, prima serata, con tante persone. Come si fa a vivere come se niente fosse tutto questo? Edoardo che è stato accolto con occhi sbigottiti di passione, lucenti. E adesso viene triturato televisivamente. A miei occhi questo è orrendo. Qualsiasi cosa poteva essere rimandata. Chiedo scusa ad Alessio anche, però….”. Applausi.

