Massimiliano Varrese in lacrime al Grande Fratello. È stata una serata davvero complessa e piena d’emozione per uno dei protagonisti di questa edizione del reality. C’è da dire una cosa, Massimiliano non vede la figlia da ben sei mesi e questa cosa lo distrugge, l’ha sempre dichiarato e ha sempre chiesto ad Alfonso e la produzione di organizzare qualcosa perché è in seria difficoltà. Ma c’è stata una svolta da questo punto di vista: la figlia infatti ha compiuto 7 anni e ha voluto mandare un messaggio al papà.

La figlia di Varrese, Mia ha quindi mandato un messaggio al papà che si è sciolto come neve al sole. Tutto comincia con un annuncio di Signorini dallo studio. Il padrone di casa manda in onda un video che iniziava con gli auguri di Massimiliano per la piccola: “Oggi è il tuo compleanno e il giorno più bello della mia vita. Questa è la torta per te, ho trovato anche il tuo fiore preferito. Auguri di cuore, sei l’amore della mia vita e l’amore del papà”.





Massimiliano Varrese in lacrime al Grande Fratello

E conclude Varrese: “Appena esco facciamo una festa megagalattica, io, te e tutti i tuoi amici. Ti amo da impazzire, ti penso ogni giorno. Sei tutta la mia vita”. E a questo punto l’emozione più grande arriva e per Massimiliano Varrese c’è una sorpresa: un video della piccola registrato dall’ex moglie. È proprio la piccola Mia a parlare e a scartare il regalo dei genitori.

Poi la piccola spegne le candeline sulla torta ed è proprio qui che Massimiliano Varrese non regge e scoppia in un pianto liberatorio. Grandi applausi in studio per uno dei momenti più dolci di questa edizione del Grande Fratello. C’è da dire che mentre altri hanno ricevuto tante visite e sorprese, per Massimiliano non è potorio così e lui per questo è abbastanza in difficoltà.

L’attore infatti sente tantissimo la mancanza della figlia e non aspetta altro che tornare a casa per stare un po’ con lei. Probabilmente per i gieffini questa è la sfida più dura: restare lontani dalle persone che amano. È per questo che probabilmente per i giovani questo programma è più semplice, ma per chi ha figli ad esempio, la cosa diventa dannatamente complessa.

