A Uomini e Donne un volto storico potrebbe aver abbandonato. Queste le voci che stanno girando con una certa insistenza, sebbene ci siano opinioni contrastanti. Sarà Maria De Filippi a fare sicuramente chiarezza nei prossimi giorni, ma intanto cresce la preoccupazione tra coloro che sarebbero affranti dalla possibilità che possa lasciare il dating show di Canale 5. Si tratterebbe di una perdita importante, che dovrebbe essere rimpiazzata in futuro.

Se da un lato Uomini e Donne è alle prese con questa notizia legata al volto storico, il quale dovrebbe aver abbandonato la trasmissione sebbene non siano stati comunicati i motivi, dall’altro c’è l’ex tronista Federico Nicotera al centro del dibattito. Alcuni lo vorrebbero nuovamente seduto sulla poltrona rossa, dopo l’addio a Carola, ma sia lui che la stessa presentatrice hanno smentito l’ipotesi che questo possa accadere a breve termine.

Uomini e Donne, un volto storico potrebbe aver abbandonato il programma

La notizia su Uomini e Donne e questo volto storico che avrebbe abbandonato improvvisamente la trasmissione è stata diffusa da Gemma Palagi sulla sua pagina Instagram. Lei l’ha data senza grossi dubbi, cosa che invece non è accaduta con altri che si occupano del dating show di Maria. Infatti, c’è chi invece ha rivelato che non sarebbe successo tutto questo e hanno anche parlato di una prova davvero inconfutabile.

Gemma Palagi ha detto: “Tinì (Cansino n.d.r.) non è più un’opinionista di UeD“. Ma questa comunicazione è stata respinta con forza da TrashTvStellare, che sull’ex Twitter, X, ha dato un’altra notizia: “Nella registrazione Tinì era presente“. Siamo quindi di fronte ad un grande mistero, tra chi parla di una sua assenza definitiva e chi invece ha affermato che fosse in studio. Capiremo tutto dopo le prossime registrazioni e la messa in onda del programma.

Nella registrazione di ieri Tinì era presente. #uominiedonne — trashtvstellare (@tvstellare) August 29, 2023

Tinì Cansino, 63 anni, prende parte a Uomini e Donne dal 2012. Ha avuto esperienze anche come attrice sia al cinema che in tv. Ha una figlia, Voula, concepita durante una sua storia d’amore. Poi altri due figli di nome Tamara e Nicolas, avuti dal matrimonio con Claudio Di Giulio. E ora non resta che scoprire se la sua avventura a UeD sia davvero finita o meno dopo 11 anni.