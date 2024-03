Di nuovo “Facebook e Instagram down”. A meno di un mese dall’ultimo crollo improvviso dei social network, nella giornata di mercoledì 20 marzo, precisamente dalle ore 15, gli utenti hanno iniziato segnare problemi di vario tipo e sul sito di monitoraggio Downdetector.it le segnalazioni sono iniziate ad aumentare per entrambe le app di Meta. Non solo, anche sulla piattaforma X molti stanno scrivendo di avere difficoltà ad utilizzare le app.

Il down di oggi sembrerebbe meno pesante di quello di inizio mese, quando per diverse ore è stato impossibile accedere a Facebook e Instagram, ma anche oggi i due social di Meta sembrano avere difficoltà, con le segnalazioni al sito e i messaggi con hashtag come #facebookdown o #instagramdown in aumento.

“Non funziona”: Facebook e Instagram in down

“Instagram e Facebook sono in down di nuovo”, scrivono diverse persone su X. Ma cosa sta succedendo nel dettaglio? Tra i problemi segnalati si legge: “Facebook di nuovo inattivo?? Perché carico le storie ma non sono visibili sull’app e non vengono mostrate su Messenger”. Per entrambe le app di Meta, la maggior parte delle segnalazioni riguarda problemi di caricamento (65% per quanto riguarda Instagram e 69% per Facebook).

Come detto, anche sul sito di monitoraggio Downdetector.it i grafici che abbiamo ripreso nelle foto qui sopra mostrano chiaramente un aumento di segnalazioni sul funzionamento delle due app a partire dalle ore 14.58 del 20 marzo 2024.

Intorno alle ore 17 il sito riporta più di 300 segnalazioni su Facebook e Instagram down e anche diversi commenti da cui si evince che ci sarebbero problemi anche nella ricezione delle notifiche:.”Anche a me non funziona non riesco a ricevere le notifiche. Anche a voi è così?”, ha scritto un utente sul sito.