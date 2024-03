Straordinaria vittoria in un bar, dove un cliente ha comprato un Gratta e Vinci e ha vinto la bellezza di due milioni di euro. Una notizia che ovviamente gli ha cambiato tutta la vita, ma a sorprendere è stata la sua decisione successiva che ha lasciato tutti di stucco. A rivelare tutto sono stati i titolari della rivendita, infatti il fortunato ha parlato con loro svelando le sue intenzioni.

Dopo che il cliente ha preso questo Gratta e Vinci e vinto la somma di due milioni, si è rivolto verso il proprietario del bar e ha comunicato una decisione importantissima sul suo futuro. Come è stato ricostruito, il giocatore ha preso in totale tre biglietti. Col primo si è portato a casa 250 euro, poi ne ha incassati 40 e al terzo tentativo ha fatto il colpo grosso.

Cliente compra un Gratta e Vinci in un bar: ha vinto due milioni poi la decisione choc

Dopo che il cliente ha chiesto ed ottenuto questo Gratta e Vinci, ha iniziato a fare delle facce strane come rivelato dai titolari, proprio perché si stava accorgendo di qualcosa di sensazionale. Alla fine ha vinto due milioni e ha preso una decisione, accolta con stupore dai titolari dell’attività commerciale, situata precisamente sulla tangenziale est della città di Pavia. L’episodio ha avuto luogo sabato 16 marzo, ma ne hanno dato comunicazione solamente nelle scorse ore.

Il vincitore è un uomo di mezza età, che si era fermato nel bar per prendere un caffè e una brioche. Si sa che è un lavoratore, infatti la decisione presa riguarda proprio la sua professione. Ai titolari del bar ha detto che avrebbe preso contatti con la sua banca per ottenere la somma vinta. Ma che continuerà a lavorare, nonostante i due milioni dei quali si approprierà in seguito.

Secondo quanto fatto sapere ancora dai titolari del bar di Pavia, nel loro locale entrano ogni giorno molti automobilisti e camionisti. E uno di loro sicuramente è stato il fortunato giocatore.