Problemi sulla piattaforma Meta. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 16.15 di oggi, 5 marzo. Ancora da capire le cause. Quello che è certo è che Facebook e Instagram sono attualmente inaccessibili ad una larga fetta di utenti. Chi era in linea al momento del down è stato disconnesso dal social non riuscendo a rientrare. Quando provavano a entrare sul browser e sull’app non si caricava la schermata, appariva solo una pagina bianca vuota, priva di messaggi di errore o altri contenuti.

>> “Dopo questa va cacciato!”. Grande Fratello, Alessio inchiodato dagli audio: passarci sopra è impossibile. Signorini pronto a intervenire

Altri, invece, hanno lamentato il fatto che Facebook ha evidenziato un messaggio in cui le credenziali erano errate. Scrive Smart world come: “Nel caso di Facebook, è molto probabile che l’applicazione effettui la disconnessione automatica dell’utente appena provate ad aprirla. E se provate a reinserire le credenziali per entrare sul vostro profilo, il messaggio che Facebook vi restituisce è “la password che hai inserito non è corretta”.





Facebook e Instagram in down, segnalazioni ovunque

“Instagram invece ha problemi a caricare il feed, e le storie non vengono proprio visualizzate. Aggiorneremo via via l’articolo con le ultime novità”. Per ora nessun problema viene invece rilevato su WhatsApp. Non è la prima volta che i social media hanno problemi del genere. A giudicare da quanto si legge su X, l’ex Twitter, il guasto sembra essersi verificato in tutto il mondo.

Sempre secondo Downdetector sarebbero oltre 300 mila le segnalazioni arrivate per problemi a Facebook, mentre per Instagram sarebbero 47.000. Su X gli hashtag #facebookdown e #instagramdown sono schizzati subito in tendenza. Da Meta ancora nessuna spiegazione su quello che sta succedendo. Non è la prima volta che problemi del genere si presentano.

Nei mesi scorsi, a giugno 2023 per la precisione, Facebook e tutti i social media rimasero al buio per quasi quattro ore. Anche in quell’occasione non venne spiegato nei dettagli il motivo. Il comunicato ufficiale parlò di non meglio precisati problemi.