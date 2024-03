Bufera su Alessio Falsone, il pubblico del Grande Fratello chiede la squalifica. Nel giro di poche ore il concorrente è finito due volte sotto i riflettori e suoi social l’hastag #alessioout, ha preso a correre. Alessio, per chi non lo ricordasse, aveva fatto discutere per le sue frasi sui rom. Un post che, va detto, risale al 2013 ma che deve essere condannato con forza. Si legge: “I rom tornano a rapire bambini, il gesto più infame e deplorevole che l’uomo possa compiere”.

Poi la parte ancora peggiore: “Smettiamola con questo falso buonismo dell’accoglienza e incendiamo il loro campo nel cuore della notte mentre dormono, figli compresi, perché si sa, il male si sradica alla radice”. Ma non è questo il motivo per il quale il pubblico chiede la sua squalifica.





Grande Fratello, chiesta squalifica per Alessio Falsone

Ma una confessione fatta a Greta in cui racconta di alcune rivelazioni fatte ad Anita. Anita verso la quale Alessio sembra nutrire un interesse crescente. Prima della puntata di ieri, quattro marzo, aveva detto: “Anita è una che non dà confidenza, è un super pregio. È una roba che mi piace tanto. Però con lei fai un tipo di vita…Non so se divertirmi o caarmi il cazo dalla mattina alla sera perché è troppo uguale a me da un lato”.

Una versione ribadita, in maniera indiretta, sia ieri sera che oggi pomeriggio quando a Greta, in giardino, ha rivelato: “Se esce lei (Anita ndr) mi gira il c*lo, si può dire? Io gliel’ho detto dei voti e dei sondaggi. Mi sembra di sognare”. Una palese violazione del regolamento che, tra l’altro, portò Stefano Miele a finire sotto accusa.

Falsone ha informato Anita ed altri di alcuni sondaggi sui risultati delle nomination e parlano anche di un video che è gira su internet riguardante sempre Anita.

Ricorda Novella 2000: “Stefano aveva affermato di conoscere bene i risultati del televoto essendo entrato in gioco in un secondo momento, lasciando intendere implicitamente ad Anita di non essere tra le preferite del pubblico. Per tale ragione Signorini lo aveva punito mandandolo direttamente al televoto eliminatorio”. Nomination alla quale era seguita l’eliminazione.