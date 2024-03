Uomini e Donne, anche Tina Cipollari è stanca di Mario Cusitore ed ha deciso di dire la sua avvertendo Ida Platano. Un trono, quello di Ida, che dopo sette mesi non trova ancora una conclusione. E, proprio come Brando (anche lui in studio da settembre) su di lei piovono commenti feroci. A proposito di Brando, le anticipazioni non sono affatto buone per lui. Rivelano che Beatriz e Raffaella sarebbero stanche di lui. Dalle anticipazioni fornite da Blasting news si legge come: “scoppierà il caos”.

Quando? “Nel momento in cui Raffaella deciderà di lasciare lo studio dopo che Brando avrà invitato Beatriz a ballare. Da notare che pure quest’ultima se ne andrà dietro le quinte dopo aver rifiutato l’invito del tronista. Prima della loro uscita, Beatriz e Raffaella ne diranno di tutti i colori a Brando, accusandolo di essere un uomo ‘senza attributi‘”.





Uomini e Donne, Tina Cipollari mette in guardia Ida Platano

Quanto a Ida, le ultime affermazioni di Mario non sono piaciute a Tina che rivolgendosi alla 42enne di Brescia ha detto: “Lui è bravo a rigirare le frittate, nemmeno il primo chef d’Europa lo sa fare meglio”. Secondo l’opinionista del dating-show, dunque, Mario avrebbe troppe pretese: “Già è un miracolo che ti ha fatto risedere, con un’altra non sarebbe accaduto”. Il pubblico, per una volta è tutto d’accordo.

La visione di Tina è quella della grande maggioranza. “Ida purtroppo sta sotto un treno per Mario! Dovrebbe aprire gli occhi e capire che non è adatto a lui perché lui a Brescia non ci andrà MAI a vivere. Lo ha capito tutta Italia, tranne lei”, si legge in uno dei commenti su Instagram.

E ancora: “Tra Mario ed Ida é sempre una discussione continua a toni molto agguerriti: converrebbe che Ida lo eliminasse una volta per tutte e si dedicasse solo a quelli garbati e sereni, come il tipo del compleanno che sembra anche piacerle parecchio”. “Che maleducato le ha detto siediti quando si è alzata e quando il confronto si faceva duro, si è alzato lui e l’ha lasciata lì come una poveretta. Pazzesco come certi soggetti sanno raggirare le donne”.