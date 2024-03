Al Grande Fratello stanno già facendo molto rumore le ultime parole di Beatrice. Infatti, si trovava in giardino in compagnia di Alessio e Greta quando improvvisamente si è lasciata sfuggire una sua considerazione. Ormai ha una speranza molto forte e il suo augurio è che proprio nella prossima puntata in diretta possa materializzarsi questo desiderio che cova in lei.

Ovviamente chi va contro l’attrice non è d’accordo con lei, ma nella casa del Grande Fratello quando si sapranno le affermazioni di Beatrice sicuramente non mancheranno le polemiche. Il coinquilino se n’è uscito con una frase, che non ha trovato proprio condivisione dall’altra parte. Mentre Greta ha ascoltato tutto in rigoroso silenzio. E non sappiamo se poi abbia voluto aggiungere qualcosa.

Leggi anche: “Come hai potuto”. Grande Fratello, il passo falso di Sergio: Beatrice e il pubblico di sasso





Grande Fratello, Beatrice lapidaria: “Lei deve uscire subito”

A riportare la frase, udibile anche nel video postato sul social network X, è stato un telespettatore del Grande Fratello. Beatrice sembra essere determinata e probabilmente col suo auspicio si augura che il pubblico possa ascoltarla e prendere il provvedimento più giusto per lei. Alessio non la pensava affatto come la Luzzi, ma alla fine ha ugualmente sorriso.

Falsone ha quindi esclamato davanti a Bea e Greta: “Spero che non esca Anita, l’8 è la festa delle donne”. Ma l’attrice è stata inflessibile: “Io voglio che esca Anita, anzi è l’unica che voglio che esca“. Non riesce proprio a sopportare la sua presenza, quindi il suo sogno è che possa perdere al televoto e possa essere decretata ufficialmente la sua eliminazione dalla casa.

Alessio: “Spero che non esca Anita.”



Bea: “Io voglio che esca Anita, è l’unica che voglio che esca.”



STANDING OVATION x MADRE 👏 #GrandeFratello pic.twitter.com/tINgStmwfR — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) March 5, 2024

Anche altri utenti hanno invocato l’eliminazione di Anita dal GF, infatti c’è chi l’ha attaccata anche pesantemente: “Vogliamo che esca questa strega, lei, Giuseppe, Paolo, Letizia, Greta e Grecia rappresentano il peggio”.