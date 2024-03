Ieri sera è andata in onda un’altro appuntamento con il Grande Fratello. La puntata si è aperta con la discussione tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Le due attrici erano molto legate, ma negli ultimi tempi hanno rotto totalmente. “Dopo due mesi e mezzo di amicizia ho fatto qualche passo indietro, è come se non riuscissi ad andare oltre un certo limite. Non mi deve abbracciare, la retorica è finita. Non la reggo più. È irritante. Non rispetta neanche la lingua italiana, dopo avere lavorato per anni in Italia”, ha detto Beatrice in diretta.

Grecia ha detto della coinquilina: “Non la sento sincera, non mi piace il suo sguardo, non mi piace lei, non mi piace il suo modo di comportarsi con me. Le dà fastidio la mia felicità”, ha risposto l’attrice delle telenovelas. In questo periodo Beatrice ha avuto molti dissapori con i concorrenti e in questo ultimo mese ha particolarmente legato con Simona Tagli.

Prima del suo ingresso ha dovuto dire addio all’amica Fiordaliso e a Stefano, eliminato due settimane fa. Tra gli affetti più cari dell’attrice c’è anche Sergio, concorrente che però, proprio ieri sera, ha dato una coltellata alla sua amica.

Il motivo è presto detto, in questo periodo Sergio si è preso una cotta per Greta e pur di fare bella figura davanti a lei ha deciso di nominare Simona, praticamente l’unica amica rimasta in casa di Beatrice. “Non posso che votare lei. Il tuo giudizio su Greta tocca anche me”, ha detto D’Ottavi lasciando Beatrice letteralmente di sasso.

Visto il rapporto tra Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi, anche il pubblico a casa non ha ben capito la mossa del concorrente e l’ha sommerso di critiche. “Che grandissima delusione Sergio, sono arrivata al punto di dire che in quel famoso televoto doveva salvarsi Stefano perché lui si sta solo rovinando il percorso dietro a questa”, “Questo è talmente preso dalla patong (che tra l’altro usciti da lì non se lo filerà di striscio) che ha perso lucidità”, si legge su X.

#grandefratello avete capito xké Bea disse che non si fidava di nessuno se non ora solo di Simona?? Ecco questi sono i fatti. Se Bea avesse nominato la gretina si sarebbe scontrata con il morto di 🥔 che appena uscirà lo mollerà come un mammalucco. pic.twitter.com/70X6Y4ltVS — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 5, 2024

“Abbiamo perso Honey per questa brutta copia di lord Farquaad… nominare Simona che é l’unica amica di Beatrice é proprio una cattiveria orrenda! Sergio sei una persona di m e l hai dimostrato con questo gesto #grandefratello #varresefuori”. “Come volevasi dimostrare ormai Sergio ragiona solo in funzione di Greta. Missione compiuta dalla piccola fiammiferaia”, “In questo momento, gli occhi sgranati di Bea. Non ci poteva credere!! Penso neanche noi!! Ci siamo illusi su questo uomo, tranvato da un tubero”.