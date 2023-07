Le batterie degli smartphone hanno una durata di vita media di circa due o tre anni. Tutte le batterie dei moderni smartphone sono in litio e hanno un certo numero di cicli di ricarica, ovvero, numero di volte che potranno essere ricaricati. La durata di questo tipo di batterie è limitata nel tempo e, ovviamente, dopo un certo utilizzo andrà a ridurre la propria capacità di ricarica.

Ovviamente ci sono degli accorgimenti per permettere alla batteria di durare di più e meglio. La temperatura del telefono, per esempio, è molto importante nella resa della batteria dei nostri smartphone. Per questo motivo è meglio evitare di esporre il nostro cellulare a caldo o freddo eccessivo.

Quali sono le app che scaricano la batteria dello smartphone

Se in fase di ricarica sentite che il cellulare si sta scaldando molto, spegnetelo e aspettate che si raffreddi. Il troppo caldo o freddo, infatti, riduce di molto il numero di cicli di ricarica. Nonostante i passi in avanti nella tecnologia, le batterie sono rimaste sempre le stesse e la durata delle ricariche non è migliorata.

Su questo influisce l’utilizzo degli smartphone, che rispetto a diversi anni fa ha preso il posto dei computer. Gli smartphone attuali consumano più energia anche perché vengono utilizzati non solo per le telefonate come si faceva anni fa, ma anche per svago e lavoro. A influire, quindi l’uso delle app, quelle di messaggistica e chat sono le principali responsabili.

Facebook Messenger, Yahoo Messenger, Viber, Skype e WhatsApp sono le app peggiori quando si parla di consumo della batteria perché sono sempre attive per la ricezione dei messaggi. A influire sulla resa delle batterie anche le app dei social (Facebook, Twitter, Instagram, e TikTok) davanti alle quali la maggior parte degli utenti trascorre diverse ore al giorno. Un consiglio è disinstallare le app e usare i servizi dal browser web mobile.