WhatsApp, la novità che tutti aspettavano. Da diversi anni gli utenti aspettavano questa nuova funzione che, siamo certi, rivoluzionerà ancora una volta, il servizio di messaggistica digitale. Un po’ com’è stato per le spunte blu, i messaggi cancellabili e modificabili, questa nuova funzionalità farà discutere ma sopratutto aiuterà tanto gli utenti, sopratutto quelli che con i loro device ci lavorano. Come ha sempre riportato il servizio oramai di Mark Zuckerberg, in questi ultimi anni, WhatsApp sta implementando numerose nuove funzioni: parliamo di migliori controlli per la privacy ai Canali, dell’uso su più dispositivi, e delle didascalie nei documenti.

Tutte cose che, come spesso ripetiamo, sono state prima introdotte da Telegram, ma questo è un altro discorso. Ma di cosa parliamo precisamente? Di una funzione che permetterà agli utenti di mezzo mondo di poter inviare delle foto in altissima qualità, senza compressione quindi. Insomma, da qui a breve sarà possibile condividere le foto in HD ma non solo, presto sarà questa funzione sarà estesa anche ai video.





Come funziona? Semplice, quando si clicca su HD (che sembra sarà in alto sull’immagine) si aprirà un menu a tendina per selezionare la qualità della foto da inviare. A questo punto, quando si pigerà su questo pulsante quindi, l’invio sembrerà uguale, in realtà l’immagine sarà incredibilmente migliore, ovvero senza compressioni di sorta.

Basterà quindi accedere alla conversazione desiderata, cliccare sulla graffetta, scegliere Galleria e poi la cartella desiderata. A questo punto, prima di premere Invio, in cima c’è il logo HD, che si può cliccare per decidere appunto se inviare in qualità standard o in qualità alta definizione. Ci si accorge di aver inviato una foto in HD se compare sotto la foto, in basso a sinistra, proprio il logo sopracitato (che non resta impresso sull’immagine originale).

Chiaramente, per scaricare queste immagine (ed inviarle) ci sarà bisogno di più tempo, al netto della connessione veloce e standard. Che poi è il motivo per cui, “per garantire che la condivisione delle foto su WhatsApp rimanga veloce e affidabile, la qualità standard rimarrà l’opzione predefinita per l’invio delle foto”, fanno sapere dalla sede di WhatsApp.

