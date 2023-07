Sarà obbligatorio in tutte le auto. Sarebbe questo il nuovo tecno-diktat dell’Europa. E per chi non si adeguerà, in arrivo “sanzioni pesantissime”. È questo quello che emerge da un articolo di Domenico Rossi de Ipaddisti.it. Tutto si basa sul frequente aumento dei dispositivi elettronici all’interno delle auto: parliamo dei sistemi di infotainment. E proprio su questi device, sembra, l’Unione Europea vorrebbe obbligatorio installare anche un antivirus.

In effetti, negli ultimi anni, i software all’interno delle macchine sono sempre più intelligenti e fondamentali e serve senza dubbio un regolamento che risolva eventuali dubbi o lacune che invece i programmatori lascerebbero alle ortiche. A questo punto ecco arrivare l’Unione europea che propone un’obbligatoria installazione di un antivirus in tutti i software. Il rischio infatti è che attacchi hacker potrebbero minare l’individualità delle nostre automobili per gli scopi peggiori.





Insomma, la speranza della commissione è di scongiurare i pericoli derivanti dai cyber-attacchi ai veicoli. Chiaramente la notizia, riporta il portale ipaddisti.it, ha sollevato non poche polemiche. La critica più forte riguarda la privacy, ma anche riguardo il costo per ora alquanto proibitivo per molti e chiaramente la sua messa in opera che ora risulta ancora in alto mare.

Secondo il portale, la nuova legge entrerà in vigore a partire dal 2024 e “stabilisce che ogni veicolo dotato di un sistema di infotainment dovrà avere un antivirus installato e attivo”. Ma in pratica cosa comporta questa misura? Sembra che a “prescindere dal modello o dall’anno di produzione”, se una macchina è equipaggiata con uno schermo touch e connettività, dovrà essere presente al suo interno anche un antivirus contro ipotetici cyber attacchi.

Per chi non lo sapesse infatti, i moderni sistemi di infotainment sono quasi sempre connessi a internet e, proprio come i computer o gli smartphone, possono essere attaccati da malintenzionati o virus autonomi. A questo servirebbe un antivirus, proteggere proprio la privacy del mezzo e del guidatore. Oltretutto sembra che la commissione regolerà anche delle salate multe per chi non si adeguerà in tempo.

