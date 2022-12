Scopre di avere un tumore al seno dopo aver avvertito un banale sintomo. È il caso riportato dal Cureus Journal of Medical Science l’8 dicembre. Protagonista una donna americana di 61 anni a cui è stato diagnosticato un tumore al seno in stadio avanzato.

Dopo aver accusato alcuni sintomi, ha donna, una 61enne americana, ha deciso di sottoporsi a una tac. La diagnosi è stato un colpo al cuore per lei, perché purtroppo i medici le hanno detto di avere un tipo di cancro al seno che origina dalle ghiandole che producono il latte materno, chiamate lobuli. La condizione è conosciuta come “carcinoma lobulare invasivo”.

Tumore al seno diagnosticato dopo dolori al petto e asma

La 61enne soffriva di asma, ma non aveva mai avuto nessun tipo di problema pneumologico e da qualche tempo soffriva di problemi di respirazione. Come se avesse la costante sensazione di essere a corto di ossigeno, tanto da stancarsi dopo aver fatto pochi passi. La donna aveva anche cominciato ad avvertire forti dolori al petto ed era dimagrita 28 chili in due mesi.

Gli esami hanno scoperto che il liquido si era accumulato intorno al rivestimento polmonare e per questo motivo non riusciva a respirare bene. I medici hanno rimosso il fluido dai polmoni e la donna ha iniziato la chemioterapia. Non è noto se i trattamenti abbiano funzionato e se la 61enne si sia ripresa dal tumore al seno.

I versamenti pleurici maligni sono comuni tra i pazienti con malattie neoplastiche. Rappresentano inoltre il 42%-77% dei versamenti essudativi. E tra tutte le neoplasie associate a questa entità, il tumore al seno è la causa primaria in più della metà dei casi nelle donne.