Alex Lewis pensava di avere l’influenza nel 2013, ma dopo un malore è stato portato d’urgenza in ospedale dove è arrivato in condizioni gravissime e una possibilità di sopravvivenza del solo 3%. È iniziato così il calvario di Alex, che lo porterà a perdere braccia, gambe e le labbra.

L’uomo, che nei mesi successivi aveva subito una serie di gravi operazioni, ha perso 4 arti nella sua battaglia per la vita. L’infezione ha devastato anche il viso e la bocca dell’uomo, a cui sono state amputate braccia e gambe. I medici hanno eseguito un intervento di ricostruzione per salvare la faccia del giovane padre.

Leggi anche: “È lei, è un miracolo”. Scomparsa da bambina nel 1971, la figlia torna a casa dopo 51 anni





Alex Lewis perde labbra, gambe e braccia per lo streptococco

Fortunatamente, Alex Lewis è sopravvissuto nonostante tutto quello che ha passato e ha dedicato la sua vita alla raccolta fondi per persone come lui. L’infezione aa Streptococco A, che è diventata una crisi sanitaria in Inghliterra, ha spinto Alex a parlare della sua malattia. La vittima del batterio dello streptococco che lo ha portato alla setticemia, ha avvertito i genitori della malattia dopo la notizia della morte di otto bambini.

“Ho visto l’intervista con il padre di una bambina ricoverata all’ospedale Alder Hey. Posso solo immaginare cosa hanno passato, la mia famiglia ha vissuto una situazione simile. È importante che i genitori non si facciano prendere dal panico, perché è la stagione del raffreddore e dell’influenza. Contattate il medico, se necessario, andate al pronto soccorso e iniziate trattamento antibiotico. È meglio essere cauti, sono fortunato a sopravvivere”, ha detto Alex Lewis.

Come spiegato da Alex Lewis, l’infezione da streptococco di gruppo A si trasmette per contatto diretto con le secrezioni provenienti dalla gola o dal naso di individui infetti o con lesioni cutanee infette.