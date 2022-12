Immane tragedia con vittime in tenera età. Tre bambini sono morti dopo essere caduti in un lago e per loro non c’è purtroppo stato niente da fare. Sono tutti sotto choc dopo che la notizia si è diffusa, generando commozione totale. I soccorritori hanno provato a salvare la vita dei bimbi, che avevano 8, 10 e 11 anni, ma non è stato possibile evitare il dramma. Purtroppo la caduta è risultata fatale e un altro bambino è in condizioni disperate dopo che è rimasto vittima del medesimo incidente.

I tre bambini sono morti praticamente sul colpo. Sono caduti in questo lago molto freddo e se ne sono andati per sempre, distruggendo le rispettive famiglie, colpite da un dolore indescrivibile. La polizia e i vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare alacremente per estrarli dall’acqua, ma ormai il peggio si era materializzato. L’accaduto si è verificato nella giornata di domenica 11 dicembre, quando le lancette dell’orologio avevano da poco superato le ore 14. A spiegare tutto sono stati gli agenti.

Tre bambini morti dopo essere caduti in un lago inglese

Difficile riuscire ad accettare un epilogo del genere, ma purtroppo si è costretti a fare i conti con la durissima realtà. Questi tre bambini sono morti per essere caduti in questo lago gelido, che li ha causato un infarto. Un attacco di cuore si è registrato anche in un altro bimbo, che però è ancora in vita nonostante uno stato clinico gravissimo. I fatti si sono verificati nella zona centrale dell’Inghilterra, a Solihull, dove è presente questo lago. Il gioco dei bimbi si è tramutato in un incidente mortale.

I vigili del fuoco hanno riportato in superficie i tre bambini di 8,10 e 11 anni ma sono deceduti. Queste le parole ufficiali del comandante del West Midlands Fire and Rescue Service, Stanton: “I nostri equipaggi sono entrati in acqua, hanno nuotato verso il primo bambino e i nostri vigili del fuoco specializzati, compreso il soccorso tecnico, hanno salvato altri tre bambini. I bambini sono stati portati fuori dall’acqua, dove hanno ricevuto le cure”. Purtroppo per tre di loro c’è stato il prematuro e straziante addio.

Emotional officer describes how police tried to 'punch through ice' to save boys in lake #Solihull #solihull lake https://t.co/0U5Q26juU5 pic.twitter.com/6cgi3XFdbg — Daily Express (@Daily_Express) December 12, 2022

Non sono stati svelati i nomi dei tre bambini morti. Secondo la ricostruzione dei fatti, durante un momento di svago il ghiaccio presente sul lago è crollato e quindi sono scomparsi a causa dell’acqua gelata. In queste ore sia l’Inghilterra che la Scozia sono state colpite da temperature ben al di sotto dello zero.