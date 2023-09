Tragedia sfiorata durante lo spettacolo sotto gli occhi degli spettatori. È accaduto in Russia, durante l’esibizione circense nel circo Crocus della giovane trapezista di appena 23 anni María Smetanova. L’artista è precipitata al suolo dopo un volo per 10 metri. Nel giro di pochi minuti tra la platea si è disseminato il panico più totale. In seguito all’incidente, il circo ha disposto il rimborso del prezzo del biglietto in quanto lo spettacolo è stato sospeso.

Trapezista si schianta al suolo dopo un volo di 10 metri. Il pubblico stava assistendo allo spettacolo circense al Crocus, in Russia, quando nel bel mezzo della performance è avvenuto il drammatico incidente con protagonista la giovane artista russa Maria Smetanova. Dopo lo schianto la trapezista è rimasta priva di sensi e trasportata d’urgenza presso la struttura ospedaliera.

Trapezista si schianta al suolo dopo un volo di 10 metri: le terribili immagini dell’incidente

Maria Smetanova, 23 anni, originaria della città di Novosibirsk, in Russia, ha avviato la propria carriera come acrobata a partire dalla tenera età di 10 anni. Poi nel 2020 ha accettato di collaborare come trapezista con il Crocus Circus. Da quel momento in poi ha perfezionato sempre più la propria perfomance fino a diventare uno dei nomi più celebri degli spettacoli. Adesso Maria resta ancora sotto osservazione e secondo quanto riferito, avrebbe riportato una frattura del cranio e del braccio, una commozione cerebrale e lesioni cerebrali.

Sul suo account Instagram, Maria Smetanova condivide le immagini della sua passione per l’arte circense , con foto e video della sua formazione: “Ciò che sto vivendo non riesco a comunicarlo in alcun modo. Questo è Amore, ma diverso e, forse, semplicemente il più reale di tanti”, ha affermato la giovane acrobata a proposito del successo conseguito dopo tanti sacrifici e impegno. (Il video non è adatto a persone sensibili).

🎪 Maria Smetanova, trapecista rusa, en un show antes del accidente. pic.twitter.com/9sNMXEHo1j — Videos y más (@VideosFacil2022) September 6, 2023

Russian Circus performer nose-dives 30 feet during trapeze act, terrifying fall to ground caught on video



Maria Smetanova, 23, is in critical condtion. pic.twitter.com/Q4jnzNsRaP — Joseph Morris (@JosephMorrisYT) September 1, 2023

Sui social si sono diffuse le immagini dell’ incidente choc , che ha lasciato l’artista circense in una situazione che resta attualmente preoccupante. Nella registrazione del video trasmessa su Twitter si possono vedere gli ultimi secondi prima della caduta. Il pubblico in platea nell’assistere alla scena choc non ha potuto fare altro che urlare. Dopo il volo e lo schianto al suolo Maria Smetanova ha perso conoscenza restando a terra senza più muoversi. I media internazionali riferiscono che le autorità stanno indagando sull’incidente e in particolar modo sulle misure di sicurezza sufficienti per eseguire questo tipo di spettacoli circensi.