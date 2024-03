Una serata al bar finisce nel dramma. Dopo aver sfiorato con la bocca quello che era stato presentato come una sorta di digestivo (più nel dettaglio: un detergente per il palato) a base di zucchero e spezie, alcuni clienti hanno iniziato a vomitare sangue. Poco dopo la scoperta choc. Per cinque delle sei persone coinvolte è stato necessario il ricovero in ospedale. Poco dopo l’allarme, la polizia è arrivata al ristorante arrestando il gestore con l’accusa di avvelenamento.

Ancora latitante, invece, il proprietario. Un video dell’incidente che circola sui social media mostra quei momenti drammatici. Le vittime hanno immediatamente manifestato sintomi allarmanti, inclusi dolori acuti, sanguinamento e vomito. In preda al panico e al dolore, hanno tentato di alleviare il bruciore sciacquandosi la bocca con acqua, per poi espellerla, in una disperata ricerca di sollievo.





India, serata al bar si trasforma in un film horror

Nella denuncia i clienti hanno accusato anche il personale del ristorante di rifiutarsi di aiutarli. Nel composto era presente una percentuale, pare consistente, di ghiaccio secco: una forma solida di anidride carbonica utilizzata come agente refrigerante.

Un medico, racconta la polizia, ha poi esaminato il contenuto della confezione di detergente per la bocca e ha confermato che conteneva ghiaccio secco. È successo nelle cittadina di Gurugram, in India. “Questo è quello che è successo a me ed ai miei amici. Cinque di noi hanno iniziato a vomitare sangue dopo aver bevuto questo digestivo”, racconta una delle vittime.

“Sono stato ricoverato in terapia intensiva. Quello che è successo a me non dovrebbe mai succedere a nessuno. Il medico detto che quello che abbiamo consumato ghiaccio secco e siamo salavi per miracolo. Andremo in fondo a questa storia. Spero la giustizia faccia il suo corso”.