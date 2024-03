Incredibile avvenimento al Grande Fratello. Protagonista Varrese, rimasto felicemente colpito nella mattinata di giovedì 7 marzo da qualcosa che era stato dedicato a lui. Ma ciò che si è scoperto successivamente ha lasciato tutti a bocca spalancata. Nella casa ci sono state tante risate, mentre Massimiliano potrebbe essere ancora all’oscuro di quello che gli è capitato.

Infatti, ha udito delle cose particolari all’esterno del Grande Fratello. Varrese si è quindi svegliato con queste urla chiarissime e ha cercato immediatamente di capire cosa stesse succedendo. Si è reso conto che stavano gridando il suo cognome e l’entusiasmo lo ha colto all’improvviso. Poi altri concorrenti hanno invece fatto sapere come sono andati davvero i fatti.

Grande Fratello, urla per Varrese: poi si scopre l’incredibile verità

Praticamente si trovava nel giardino del Grande Fratello, quando Varrese ha sentito queste grida in suo favore. Pare sia stato detto: “Varrese, resisti“. Ma nelle scorse ore Beatrice ha svelato l’arcano, infatti parlando con Anita e Letizia ha fatto sapere che Massimiliano è stato praticamente ingannato. Ovviamente nulla di malefico, ma qualcosa di organizzato all’interno della casa.

Non si trattava di un fan che stava inneggiando a Varrese, bensì di Sergio che gli ha orchestrato uno scherzo alle sue spalle. Max non si è accorto di niente, visto che ha semplicemente ringraziato per l’affetto. Poi D’Ottavi ha emulato la scena fatta nelle ore precedenti, quando si era celato dietro una parete, sempre nel giardino del GF, non facendosi quindi vedere dal coinquilino.

Infatti, gli utenti hanno commentato così l’episodio: “Sergio ha perculato Varrese, facendogli credere di essere un suo fan che urlava fuori dalla casa”, “Mi sto sentendo male, era Sergio che lo prendeva in giro”.