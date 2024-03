Ancora una volta a fare discutere al Grande Fratello sono Sergio e Greta. Infatti, è stato pubblicato un video in cui si è lasciato andare ad un’affermazione che non ha trovato il consenso del pubblico. Ma non sono mancate critiche neppure alla Rossetti, che non si starebbe comportando nel migliore dei modi. Quindi, Signorini certamente ne riparlerà nella serata del 7 marzo.

C’è anche stato un vero e proprio insulto alla ragazza da parte di un utente del Grande Fratello, che sta seguendo passo dopo passo l’evolversi del rapporto tra Sergio e Greta. Lui, tra l’altro, è anche stato accusato di esagerare con le mani, avendo detto: “Ti faccio i lividi” mentre giocavano. Era intervenuto anche il fratello di lei, Josh, che si era scagliato contro D’Ottavi.

Grande Fratello, una frase di Sergio a Greta lascia tutti senza parole

Si trovavano all’interno della cucina del Grande Fratello, quando Sergio ha ascoltato un’esclamazione di Greta. Quest’ultima ha voluto esternare il suo pensiero, in riferimento anche alla possibilità che lei possa mettersi insieme a qualcuno. Implicitamente stava probabilmente parlando proprio del coinquilino, il quale ha fornito una risposta lapidaria.

Ma vediamo cosa è successo realmente, infatti Greta rivolgendosi a Sergio e sotto lo sguardo attento di Varrese ha detto: “Tutti mi fanno capire che devo stare da sola, eh”. E D’Ottavi è stato repentino nella sua replica: “Stacce allora“, lasciando di stucco la ragazza. A quel punto una telespettatrice ha commentato su X: “Sergio ancora dietro a questa stupida sta? Lo facevo più intelligente“.

Vedremo se ci sarà un confronto in diretta tra i due nella serata del 7 marzo, per capire se ci siano possibilità che tra Greta e Sergio possa nascere o meno qualcosa di parecchio interessante.