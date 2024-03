A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello sale la tensione nella Casa. Alessio e Perla sono stati protagonisti di una lite, lei è scoppiata a piangere. Alessio in questi giorni sembra molto vicino ad Anita. Tra i due non sono mancati sguardi e parole. Duro il commento del pubblico che si è arrabbiato non poco. Sotto accusa, soprattutto, Anita: “6 mesi di grande fratello si è dichiarata impegnata. Viene il ragazzo e lo definisce “il padre dei suoi futuri figli”. Dopo nemmeno una settimana mette in discussione tutto per Alessio”.

“Ma quello che più lascia senza parole è il fatto che non si pone minimamente il problema di come potrebbe stare Edoardo fuori. Nel vederla e sentirla, boh. Davvero senza parole”. Stasera, è probabile, ci sarà un confronto in studio con Signorini che mostrerà una clip.





Grande Fratello, Alessio fa piangere Perla poi la rincorre

Intanto, stamani, tra Perla e Alessio è scoppiata la lite. Tutto è iniziato per un motivo banale: troppo olio utilizzato per cuocere una crepes. Davanti al rimprovero di Alessio, Perla ha detto: “Non c’è problema, la prima la mangio io”. Alessio non è sembrato convinto ed accusato la ragazza di aver risposto in maniera sgarbata. Uno sgarbo che in realtà in pochi hanno visto.

Tutto sembrava essersi calmato, poi Alessio è tornato alla carica e Perla ha sbottato: “Alè, mi hai rotto il c…”, dice Perla in lacrime. Alessio l’ha riconcorsa ed i due si sono chiariti ma qualcosa sembra essersi rotto. Intanto, nel momento della concitazione, pare Alessio abbia pronunciato una bestemmia. Il pubblico del GF si è fatto subito sentire.

falsone che fa piangere perla e bestemmia dall’incazzatura 😭#grandefratello



“Come è possibile che nessuno degli ADDETTI ai lavori non senta mai Alessio bestemmiare un giorno si e l’altro pure. Ormai il suo pronunciare porco… in ogni occasione è un mantra. Lui lo ripete in continuazione. Possibile che il pubblico fuori veda e senta cose che voi non percepite? È una cosa STRANISSIMA”. E c’è chi chiede la squalifica.