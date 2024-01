Ritrovata senza vita la 21enne scomparsa la notte di Capodanno. Per la giovane e la sua famiglia le speranze sono finite. Il suo corpo è stato trovato nella zona portuale della città e successivamente è stato confermato che apparteneva proprio alla ragazza scomparsa. La notizia è stata confermata dal procuratore e dal fratello della giovane. La giovane studentessa era stata dichiarata dispersa dopo la notte di Capodanno, quando non è riuscita a tornare a casa.

Al momento, è in corso un’autopsia per determinare le cause del suo decesso. Il procuratore ha dichiarato che, al momento, si esclude la “causa accidentale” della morte. Ma cosa è successo? Nella notte di Capodanno, la 21enne era con due amici, un uomo e una donna, ma si sono separati dopo un disaccordo sul percorso da seguire per tornare a casa. La ragazza però non è mai tornata a casa. I suoi amici hanno cercato di contattarla telefonicamente, ma dopo un po’, il telefono di Maéva si è spento.





I due hanno quindi pensato che la batteria fosse scarica e hanno avvisato la polizia alle 5 del mattino. Siamo a Le Havre, nella Normandia francese. È qui che Maéva Dubois è prima scomparsa e poi deceduta. La polizia ha consigliato agli amici di aspettare fino al giorno successivo per vedere se Maéva sarebbe tornata a casa da sola.

Tuttavia la famiglia è stata informata solo nel pomeriggio del giorno successivo. Poi lunedì sera è stata aperta un’inchiesta sulla sua scomparsa e martedì pomeriggio la tragica scoperta del corpo senza vita nella zona portuale di Le Havre. Ora, giustamente, il fratello di Maéva si chiede cosa possa essere successo, ipotizzando che sia caduta in acqua, o si sia addormentata da qualche parte per stanchezza o che forse abbia incontrato qualcuno.

Le indagini si concentrano sulla geolocalizzazione del suo telefono, che è stata registrata per l’ultima volta alle 5:57 del mattino in una via distante tre chilometri dalla discoteca e due chilometri dalla sua casa. La famiglia e gli amici cercano di comprendere i dettagli di questo tragico evento mentre la comunità si stringe attorno a loro in questo momento terribile.

