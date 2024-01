Aereo prende fuoco sulla pista: si è scontrato con un altro velivolo. Un drammatico incidente ha sconvolto l’aeroporto internazionale, quando un aereo della Japan Airlines è andato in fiamme sulla pista. Un video ha immortalato l’orrore dell’esplosione, con fiamme che sprigionavano dalla fiancata del velivolo, gettando nello scompiglio l’intero aeroporto. In un secondo video, i vigili del fuoco sono stati immortalati mentre cercavano disperatamente di domare l’incendio, impegnandosi nella lotta contro le fiamme devastanti.

Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato l’incidente né se ci siano feriti tra i passeggeri e l’equipaggio. Le notizie iniziali provenienti dalla rete televisiva Nhk riferiscono che l’aereo coinvolto era il volo 516 della Japan Airlines, partito dall’aeroporto giapponese di Shin Chitose e diretto ad Haneda.





Sembrerebbe che ci sia stata una collisione tra il velivolo e un altro appartenente alla Guardia costiera, ma ulteriori dettagli sono attesi con l’avanzare delle indagini. Va sottolineato che Haneda è uno degli aeroporti più trafficati del Giappone, soprattutto durante le vacanze di Capodanno, quando numerose persone si trovano in viaggio.

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.



It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2024

Le immagini fornite dall’emittente Nhk mostrano la gravità della situazione, con fiamme che fuoriescono dai finestrini dell’aereo e sotto di esso, mentre la pista stessa è avvolta dalle fiamme. La Nhk, citando le autorità, ha riferito che l’aereo potrebbe aver subìto una collisione con un altro velivolo dopo l’atterraggio ad Haneda, ma al momento ciò rimane oggetto di indagine.

🚨#BREAKING: A Japan Airliner has reportedly collided with a Coast Guard aircraft on the runway when landing



📌#Tokyo l #Japan



Currently, there’s a massive emergency response underway after a Japan Airlines plane caught fire upon landing at Tokyo’s Haneda Airport after it… pic.twitter.com/SQnWvqujfd — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2024

#Breaking #Japan #Haneda #JapanAirlines Flight #JL516 Reg: JA13XJ crashed on landing at #HanedaAirport. Reports suggests the aircraft possibly collided with a small aircraft on landing. You can see another aircraft with its beacons on, in front of the A350-900 then explodes. pic.twitter.com/S3iqej5bRG — SLCScanner (@SLCScanner) January 2, 2024

È stato confermato che c’erano passeggeri a bordo al momento dell’incidente, ma ulteriori dettagli sulla loro condizione di salute non sono ancora stati resi noti. Questa notizia è in costante aggiornamento e ulteriori dettagli saranno diffusi non appena disponibili. La comunità internazionale resta in trepidazione per le vicende in corso all’aeroporto Haneda di Tokyo.

