Il dramma dopo l’intervento chirurgico, il racconto. La consueta operazione chirurgica avrebbe dovuto rimuore dei calcoli renali, purtroppo però la storia finisce diversamente. Una donna di 41 anni, mamma di due figli, è andata incontro a una complicazione che ha comportato la perdita di gambe e braccia.

Lucinda Mullins perde sia gambe che braccia. Un’operazione chirurgica avrebbe permesso alla mamma di 41 anni di risolvere il problema di calcolo renale, poi le conseguenze si sono fatte drammatiche. L’infezione ha corso velocemente e ha richiesto l’immediato trasporto della donna in strutture ospedaliere specializzate.

Lucinda Mullins perde sia gambe che braccia. Il racconto dopo la drammatica notizia

Prima la corsa al Fort Logan Hospital di Stanford poi in ambulanza all’ospedale dell’Università del Kentucky a Lexington, per Lucinda la situazione stava diventando sempre più irrecuperabile. I medici hanno fatto di tutto per fermare l’infezione ed evitare il peggio.

Purtroppo però per Lucinda non sono state altre soluzioni: necessaria l’amputazione di gambe e braccia a partire da sotto i gomiti. Le parole dell’ex infermiere al LEX 18 : “Ho perso le gambe dalle ginocchia in giù bilateralmente e perderò le braccia probabilmente sotto il gomito bilateralmente. Il medico con cui lavoravo diceva: ‘Questo è quello che dovevano fare per salvarti la vita. Questo è quello che è successo”.

La donna ha poi aggiunto: “Sono così felice di essere viva. Posso vedere i miei figli. Posso vedere la mia famiglia. Posso passare del tempo con mio marito” . La donna ha raccontato di aver trovato molte persone a supporto: “C’erano 40 persone nella sala d’attesa”, e ancora: “Non riesco proprio a immaginare che le persone stiano facendo cose del genere per me”, ha detto Mullins mentre era in ospedale.