Il dramma questa mattina poco prima delle 10, un camion è piombato su un gruppo di pedoni che in quel momento erano in strada per compere e commissioni. Pesantissimo il bilancio: una donna di 37 anni è morta mentre altre sei persone sono stata portate in ospedale, alcune di loro sarebbero in gravi condizioni. Tra loro ci sarebbe anche la figlia 11enne della 37enne. Ad allertare i soccorsi alcuni pedoni scampati in maniera fortunosa alla tragedia.

Nel giro di pochissimi minuti quattro eliambulanze sono arrivate sul posto insieme a due squadre della polizia e dei vigili del fuoco che hanno liberato l’autista del camion, rimasto intrappolato tra le lamiere dopo lo schianto. I feriti sono stati portati in diversi ospedali, la speranza è che il bilancio delle vittime non si alzi ulteriormente.





Germania, camion sui pedoni a Passau: un morto e sei feriti

A causare la morte della 37enne non sarebbe stato un attentato come, invece, era sembrato in un primo momento. Secondo una prima ricostruzione ed il quadro fornito dalla Bild, il più autorevole giornale tedesco, si sarebbe trattato di un incidente che ha scioccato la comunità di Passau, città extra circondariale della Germania situata in Baviera, al confine orientale con l’Austria, dove si è verificato il sinistro.

Racconta le testimonianze come: “L’autista (un 63enne che ore si trova in ospedale) che stava consegnando pacchi ha superato un’auto ferma, forse non si è accorto del gruppo di persone e le ha investite, per finire la corsa contro un muro. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori un malessere del trasportatore. L’area è stata chiusa al traffico veicolare”.

Negli istanti successivi comunque, la memoria è ritornata al dicembre del 2016, quando un attentatore con un camion fece una strage falciando i pedoni in un affollato mercatino di Natale di Berlino. Una tragedia ancora viva nella mente dei tedeschi e di tutti gli europei.