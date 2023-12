Disgusto al Grande Fratello con Letizia che ha lasciato senza parole i telespettatori. Coloro che stavano seguendo il reality show a Mediaset Extra nella diretta h24 sono rimasti letteralmente scioccati davanti al gesto della fotografa. E davanti agli altri concorrenti ha fatto qualcosa di poco piacevole e in molti non hanno compreso il motivo di un simile atto.

Quindi, fuori dal Grande Fratello c’è stata una vera e propria protesta social nei confronti di Letizia, che non si è accorta probabilmente di fare un gesto che avrebbe fatto discutere non poco. In tanti l’hanno criticata e le immagini, inevitabilmente, hanno fatto il giro della rete. Chissà se la produzione l’avrà poi richiamata in confessionale per farle una reprimenda.

Grande Fratello, Letizia nel mirino per un gesto disgustoso

Sono ore tutt’altro che interessanti per il pubblico del Grande Fratello, che ha provato sensazioni di disturbo non soltanto per colpa di Letizia ma anche per un altro fatto accaduto durante una cena. Sergio avrebbe infatti trovato un verme nel piatto del salmone, con Beatrice e Vittorio che hanno cercato in tutti i modi di individuarlo invano prima di ritornare a mangiare.

Dunque, Letizia ha deciso di pulirsi le sue scarpe da ginnastica sul piano cottura della cucina del Grande Fratello. E ha usato la spugna dei piatti per renderle lucide. Gli altri non se ne sono resi conto oppure l’hanno presa con filosofia, ridendo. Invece il pubblico non l’ha pensata così e sono apparsi diversi attacchi, tra cui questo: “Ma stiamo scherzando? Nessuno dice niente”.

E altri utenti hanno scritto ancora su TikTok, dove il video è diventato virale: “Non ho parole”, “Se lo faceva Beatrice apriti cielo”, “Ma come si fa a prendere la spugna dei piatti e a pulirci le scarpe!?”.