Grande choc a tavola per i concorrenti del Grande Fratello 2023. Una brutta sorpresa nel piatto ha rischiato di mandare per storto il pasto che i concorrenti del reality di Canale 5 stavano consumando insieme in occasione del compleanno di Perla. Il clima gioioso e di festa è mutato in un secondo. Nessuno infatti poteva credere ai propri occhi. Quello che si è presentato davanti agli occhi è stato uno spettacolo disgustoso. Un episodio che ha immediatamente acceso la polemica sul web. A finire sotto accusa sono gli stessi gieffini.

Ma andiamo con ordine. Cosa è successo di tanto scandaloso per suscitare questo polverone? Praticamente durante la cena, poco prima di mettere in bocca una delle squisite portate preparate per festeggiare il compleanno di Perla, uno degli ultimi entrati all’interno della Casa, Sergio D’Ottavi, si è accorto che nel piatto qualcosa non andava.

La reazione di Sergio è stata tra l’incredulità e il disgusto. Oltre al salmone nel piatto c’era infatti anche un verme. Sì, avete capito bene. Sergio, che di professione fa lo chef, tutto si sarebbe potuto immaginare di trovare qualcosa di simile davanti a sé. Si è quindi confrontato con i suoi vicini di tavolo, Beatrice e Vittorio, per vedere se anche loro, scusate il giro di parole, vedevano la stessa cosa. Dopo aver sottoposto il suo piatto ai compagni, è arrivata la conferma anche dall’attrice e dal modello: proprio di un verme si trattava.

“Sì, è quello”, esclama Sergio. “Ma scusa nella pastella?”, gli risponde Beatrice, anche lei senza parole. “Sergio che ti devo dire? Io procedo”. D’Ottavi poi ha cercato di minimizzare lo scandalo: “C’è o non c’è, non è cotto, è cotto fuori e muore dopo alte temperature. Io l’ho trovato nel salmone”.

Sergio dice di aver trovato un verme nel pesce e con Vittorio e Beatrice ispezionano il piatto #GrandeFratello #vittoriners #luzzers #vittuzzi pic.twitter.com/Gs7b0i1xwf — Daniele (@_danii_098) December 28, 2023

Come detto, però, la cosa non è passata inosservata sui social. È noto che i prodotti alimentari che entrano nella casa del Grande Fratello sono tutte pietanze di altissima qualità. A finire sotto accusa invece è il modo in cui spesso vengono preparati i piatti all’interno della casa: “Sarà stato un verme depositato dalle mosche che ieri c’erano sopra il salmone. Io non le ho viste ma ho sentito Fiordaliso che lo diceva”, faceva notare qualcuno. Una accusa che sui social era già circolata in passato.