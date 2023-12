Domani, 30 dicembre, ultimo appuntamento dell’anno con il Grande Fratello e per Alfonso Signorini i momenti caldi non mancheranno. L’ultima patata bollente gliel’ha servita Giuseppe Garibaldi ieri sera lasciandosi andare ad alcune frasi che hanno fatto sobbalzare il pubblico da casa con il pubblico social che si è immediatamente scatenato contro di lui. Nelle ore scorse Garibaldi aveva lanciato un ultimatum, stanco di Beatrice Luzzi aveva spiegato di come la convivenza fosse ormai impossibile.

>>“Sabato è fuori”. Grande Fratello, altro che nomination: guai seri per il concorrente dopo quello che è successo nella Casa

“O io o lei, qui dentro in due non posiamo più stare”, aveva detto. Ad un eventuale televoto contro Beatrice il destino di Garibaldi sarebbe segnato nessuno, in questo momento, sembra poter competere con l’attrice che gode di una popolarità enorme. Garibaldi, tra l’altro, è stato anche accusato da Maddaloni di essere un burattinaio, accusa respinta al mittente.





Grande Fratello, la frase di Garibaldi sui gay indigna

Stavolta però sarà molto difficile uscire dal caos. Ci sono infatti i video che riprendono Garibaldi mentre parla dei gay con Fiordaliso e Massimiliano Varrese: “Ascolta, già che li accetto…ho fatto un enorme passo. Che per me è una cosa normale2”, ha detto. Parole sulle quali è cercato di intervenire Varrese: “Prima di aprire la bocca rifletti bene!“.

Garibaldi però ha continuato: “Ora è normale che ci siano anche loro, mentre una volta…”Sui social è scoppiato il caso e in molti hanno attaccato duramente Giuseppe: “Pensa a essere Garibaldi e aver “fatto un passo enorme nell’accettare l’esistenza dei gay’, tirare pugni sul muro e fischiare le ragazze che si allenano. Poi piange perché gli danno del maschilista”. “Perché sarebbe un grande passo ‘accettare’ i gay? Non c’è nulla da accettare nell’orientamento”.

Sono onesto.

Da gay, stanotte dormirò molto più tranquillo sapendo che Garibaldi mi accetta #grandefratello — Il piccolo Principe (@Ilpiccolo_prnc) December 28, 2023

“Se Beatrice fa una battutina sul Natale scoppia la bufera: “disgustoso” etc. Garibaldi dice davanti a loro che per lui è già tanto accettare i gay e loro ridono tranquillamente. O stare lì dentro li fa impazzire del tutto, o fanno proprio schifo”. Il pubblico vuole ore delle spiegazioni da Garibaldi.