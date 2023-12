Grande Fratello, finalmente la nuova puntata è sempre più vicina. Per il mese di dicembre infatti il doppio appuntamento settimanale si è dimezzato e il pubblico aspetta con trepidazione la diretta con Alfonso Signorini & Co. Nel frattempo però tutto vede, tutto sente e anche tutto registra. E in questi ultimi giorni non solo Massimiliano Varrese e Anita Olivieri, anche Giuseppe Garibaldi ha fatto arrabbiare gli spettatori. Intanto per lo scontro, l’ennesimo, avuto con Beatrice Luzzi.

Il bidello calabrese ha usato delle parole molto forti quando ha scoperto che Marco Maddaloni lo ha definito “un giocatore” e Beatrice Luzzi, riportando il suo discorso, ha usato il termine “burattinaio“: “Secondo me è fuori di testa. Ha dei problemi“, ha detto nella notte Garibaldi a Letizia Petris e Perla Vatiero, dopo aver discusso in modo molto animato con l’attrice.

“Televoto flash al GF”: la richiesta del pubblico

Quella frase e in generale i suoi attacchi hanno fatto infuriare i fan dell’attrice di Vivere, che hanno chiesto a gran voce la squalifica o un provvedimento da parte della produzione del Grande Fratello. Niente di certo ma come riporta il sito Novella 2000 al momento si vocifera che gli autori stiano programmando un’azione disciplinare nei confronti di Garibaldi.

E serpeggia anche l’opzione televoto flash sul web. Molti chiedono infatti un televoto da lanciare nel corso della puntata del 30 dicembre 2023 così da decidere se eliminare immediatamente il concorrente oppure tenerlo dentro la Casa più spiata d’Italia, anche se ovviamente lo scopo della richiesta è evidentemente cacciarlo. Certo sarebbe un colpo durissimo per Garibaldi, che naturalmente non ha idea del caos che le sue frasi hanno provocato fuori, nei fandom della Luzzi.

ah però era bea a coprire i microfoni#grandefratello pic.twitter.com/kvqTtTm200 — fra (@fvlkwh0re) December 28, 2023

Come sempre però al momento nessuna ipotesi è da escludere, anche se molti pensano che il tutto alla fine si risolverà con una strigliata da parte del conduttore e stop, così come successo – anche in una delle ultime puntate del reality – nel caso di Massimiliano Varrese. Staremo a vedere.