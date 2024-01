Rapiti due ragazzi mentre guardavano i fuochi d’artificio. È questa la terribile vicenda che ha colpito una nota ereditiera. I due, un maschio e una femmina, hanno 13 e 10 anni e in quel momento erano con il papà per l’ultimo dell’anno. A confermare la notizia è la procura che ha avviato l’indagine dopo il sequestro avvenuto la notte di Capodanno. Ora la polizia sta conducendo un’indagine sul presunto rapimento di due bambini. Il fatto è capitato in Danimarca e la vittima sarebbe Christina Block, ereditiera e figlia dell’imprenditore della ristorazione Eugen Block, fondatore della catena di steakhouse “Block House”.

>> “In pensione a 24 anni”. Nessun trucco, il segreto lo spiega il diretto interessato: “Ecco come ci sono riuscito”

Il fatto ha fatto scalpore tra Germania e Danimarca: la polizia di Amburgo sta quindi conducendo un’indagine sul presunto rapimento di due bambini a Gravenstein, a pochi chilometri dal confine tedesco. I due figli di Christina Block, Klara di 13 anni e Theodor di 10, erano con il padre Stephen Hensel mentre osservavano i fuochi d’artificio poco dopo la mezzanotte.





Rapiti due ragazzi mentre guardavano i fuochi d’artificio

Durante i festeggiamenti i tre sono stati aggrediti da diverse persone che si sono avvicinate con due auto. Questi individui hanno costretto i due ragazzi a salire su una delle vetture e poi sono scappati a gran velocità. La notizia è stata riportata per la prima volta dalla Bild. Sembra che Christina e Stephen siano separati da un periodo di tempo e la vicenda è ulteriormente complicata dalla disputa sulla custodia dei bambini tra loro.

Quello che risalta agli occhi degli inquirenti, è la scelta delle due auto utilizzate nell’azione: una Citroën DS7 e una Mercedes Classe A, entrambe con targa tedesca e prese a noleggio. Attualmente, la polizia di Amburgo sta cercando di contattare Christina Block, mentre gli investigatori dichiarano che “al momento si presume che i bambini siano in buona salute”.

La situazione si evolve in un contesto intricato, lasciando aperte numerose domande sulla dinamica e sulle motivazioni dietro questo presunto rapimento. La vicenda chiaramente è in continuo aggiornamento.

Leggi anche: “Si sono scontrati”. L’aereo di linea prende fuoco e atterra tra le fiamme: immagini impressionanti