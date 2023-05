Capita davvero molto spesso che su Tik Tok vadano virali video contenenti ricette. Proprio su questo format Carlotta Perego ha deciso di basare i suoi social network, i cui profili prendono il nome di “Cucina Botanica“. La giovane si impegna dunque a registrare dei video nei quali mostra ai suoi follower delle ricette particolari, cercando, a detta sua, di far amare ed apprezzare la cucina vegetale.

In queste ultime ore Carlotta Perego ha postato un video in cui mostra un enorme albero di glicine presente nel giardino della sua casa. A questo è susseguito un video in cui la ragazza cucina del glicine fritto, che ha scatenato subito una serie di commenti da diversi utenti di Tik Tok. Tra questi una persona ironizza dicendo: “L’esempio pratico che fritto è tutto buono“. E poi ancora: “Oddio non sapevo che fosse commestibile”.

Video virale su Tik Tok: Carlotta Perego mangia il glicine fritto

Il video in questione ha però scatenato anche il dissenso di varie persone, in quanto molti ci hanno tenuto a precisare che Carlotta Perego avrebbe dovuto specificare alcune cose nella sua pubblicazione. Una ragazza scrive: “Stai mettendo a rischio la salute di tante persone! Quando fai dei video del genere, su piante con una percentuale di tossicità in alcune zone, devi essere molto precisa su quello che dici! IL GAMBO È TOSSICO MA ANCHE E SOPRATTUTTO I SEMI DENTRO IL FIORE!”. Anche un’altra utente Tik Tok precisa: “Ragazzi il glicine è tossico, in grandi quantità è vero, ma comunque meglio evitare… Provate la stessa ricetta con i fiori di acacia, completamente innocui e buonissimi!”.

Poche ore dopo la pubblicazione del video, la giovane cuoca ha annunciato ai suoi fan che si trovava in ospedale per una fortissima intossicazione alimentare, per cui la maggior parte degli utenti ha ricollegato il tutto al glicine fritto. La Perego è dovuta subito intervenire, precisando che la registrazione della ricetta risaliva a 10 giorni prima. Infatti Carlotta afferma: “Ho filmato il video diversi giorni prima di pubblicarlo. Come si può avere un’intossicazione per qualcosa mangiato 10 giorni prima? Non si può. È stato qualcosa che ho mangiato o bevuto ieri sera a cena, anche perché ho iniziato a stare male proprio mentre finivo di mangiare”.

Non si è ancora capito come mai Carlotta Perego sia finita in ospedale per questa brutta intossicazione alimentare. Nonostante questo la ragazza ha aggiunto un disclaimer: “Solo i fiori di glicine si possono mangiare. Attenzione ai rami più grossi e ai semi, quelli non sono commestibili. Insomma, fate attenzione”.