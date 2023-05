Nel 2021, Bailey McBreen, 24 anni, ha iniziato a ruttare fino a 10 volte al giorno, una cosa “non normale” per lei. La giovane ha raccontato i fatti in una intervista e ha spiegato come è arrivata ad avere una diagnosi choc dai medici che l’hanno presa in cura. “È stata davvero un’esperienza fuori dal normale Mi sentivo come se fossi seduto in un angolo della stanza a guardare me stesso senza poter fare niente”, ha raccontato la 24enne.

“Il tempo sembrava rallentare e il mio battito cardiaco accelerava. Ero in completo stato di choc”, ha detto Bailey McBreen, infermiera della Florida. La giovane, che ha lavorato in chirurgia plastica e unità cardiache, ha detto di aver ruttato a malapena fino al 2021, quando ha iniziato a soffrire di attacchi di rutti durante un viaggio a Nashville con il suo fidanzato Caden.

Bailey McBreen: “Ruttavo 10 volte al giorno, poi la diagnosi choc”

“Ruttavo dalle 5 alle 10 volte al giorno“, ha ricordato Bailey McBreen a NeedToKnow.Online. “Questo non era normale per me. In realtà raramente avevo mai ruttato prima, ed è per questo che ho notato quanto fosse strano. Le eruttazioni sono iniziate l’anno scorso e lo scorso febbraio ha anche iniziato a soffrire di reflusso acido, che i medici hanno attribuito all’ansia. Purtroppo, però, la verità era un’altra ed è arrivata con una diagnosi choc.

Dopo diverse analisi e controlli, a Bailey McBreen è stato diagnosticato un tumore al colon. Un cancro al terzo stadio che per la 24enne e la sua famiglia è stato un “enorme choc”. Anche se ruttare come sintomo di cancro può sembrare bizzarro, il tumore al colon può causare ostruzioni nel tratto digestivo, portando a un eccesso di gas.

“Il primo segno che c’era qualcosa che non andava, anche se all’epoca non lo sapevo, è stato quando ho iniziato a ruttare eccessivamente”, ha detto McBreen a NeedToKnow. Sebbene abbia subito un intervento chirurgico d’urgenza, Bailey McBreen dovrà sottoporsi alla chemioterapia fino alla fine di agosto. Questo tipo di cancro è molto raro nelle persone giovani l’infermiera. Colpisce solo due persone su 100.000 di età compresa tra 20 e 24 anni tra il 2015 e il 2019.