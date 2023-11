Davvero terribili i dettagli che stanno emergendo sulla modella Luana Andrade, morta a soli 29 anni. Si è saputo in queste ore che è stata colpita da ben quattro arresti cardiaci, che non le hanno dato alcuno scampo causandole appunto il decesso. Ovviamente sono tutti devastati da questa gravissima perdita troppo prematura. Fatale un intervento chirurgico che doveva essere praticamente di routine, invece c’è stato il dramma.

La notizia del suo addio è arrivata martedì 7 novembre, con la povera modella Luana Andrade morta a 29 anni. E sono stati i quattro arresti cardiaci ad averle procurato la dipartita. Nonostante il supporto di un medico e un anestesista privati, qualcosa sarebbe andato completamente storto e la situazione è stata irreparabile. L’ospedale ha spiegato nei minimi particolari le fasi che hanno coinvolto la sfortunata famosa.

Modella Luana Andrade morta a 29 anni: “Quattro arresti cardiaci”

Quindi, il nosocomio di San Paolo, in Brasile, dove la modella Luana Andrade è morta pare per questi quattro arresti cardiaci fatali, ha rivelato: “L’intervento è stato interrotto e la paziente è stata sottoposta ad esami che hanno rivelato una trombosi massiva. È stata trasferita in terapia intensiva dove è stata sottoposta a farmaci e cure emodinamiche”. Ma non ci sono mai stati miglioramenti e alla fine è deceduta tra lo sconcerto di parenti, amici e fan. E si è scoperta la ragione principale della sua morte.

Andrade aveva deciso di sottoporsi ad un’operazione di liposuzione al ginocchio, ritenuta inspiegabile da coloro che la apprezzavano. Era estremamente bella e per molti era praticamente inutile finire sotto i ferri. Ma lei aveva voglia di apportare questo miglioramento al suo corpo, che purtroppo le ha fatto perdere la vita. A causare la sua morte sarebbe stata un’embolia polmonare. Addolorato il fidanzato Joao Hadad: “Sono distrutto, sto vivendo il mio più grande incubo, continua a vegliare su di me”.

A conoscere molto bene Luana era anche uno dei calciatori brasiliani più forti, ovvero Neymar, che ha voluto darle un ultimo saluto: “Ho perso un’amica”. Il dolore è più vivo che mai in tutta la nazione e nel Sudamerica in generale.