Se n’è andata a soli 29 anni nel reparto di terapia intensiva di un ospedale. A dare la notizia, con il cuore spezzato dal dolore, è stato il fidanzato. “Sono distrutto e sto vivendo il mio più grande incubo. Un pezzo di me se n’è andato. È con grande rammarico e tanto dolore nel cuore che dico addio alla mia principessa, la mia bellissima. Sono passati due anni al tuo fianco e non ho parole per esprimere quanto fossi felice. Abbiamo costruito una bellissima storia e vissuto intensamente i nostri sogni”.

“Sei più di una ragazza e sarai sempre una compagna per la vita, amore mio”. Influencer, modella e personaggio televisivo, aveva partecipato a diversi reality conquistando tutti con la sua bellezza ed il suo modo di essere naturale e senza fronzoli. Le cause della morte restano da chiarire, ma già è stata formulata una prima ipotesi.





Brasile, morta a 29 anni la modella e influencer Luana Andrade

A causare il decesso della modella martedì poco dopo le 5.30 del mattino potrebbe essere stata un’embolia polmonare, un improvviso blocco arterioso che di solito si verifica dopo che un tessuto si stacca dalle vene della gamba e arriva ai polmoni. Luana Andrade, conosciuta per aver gareggiato nel reality show di appuntamenti “Power Couple Brasil 6”, era in ospedale per sottoporsi ad una liposuzione al ginocchio.

Secondo quanto riferito da Globo 1, si sarebbe recata lunedì all’ospedale São Luiz di San Paolo. Due ore dopo l’intervento è andata in arresto cardiaco ed i medici non sono riuscita a salvarla. Tra i tanti messaggi arrivati anche quello di Neymar jr, il calciatore ex stella di PSG e Barcellona. “Giornata triste, con due pessime notizie”, ha scritto.

“Prima c’è stata l’aggressione che hanno subito i genitori di Bru [Bruna Biancardi], ma grazie a Dio sono tutti salvi! Secondo, la morte di un’ amica. Le mie condoglianze a tutta la famiglia, che Dio accolga Luana a braccia aperte”. Tra i tanti messaggi anche accusa ai medici: “Un medico che esegue la liposuzione su una donna come questa, può essere considerato un professionista etico, secondo me, dovrebbe essere considerato sfruttatore, e rispondere penalmente”.