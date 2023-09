Ha scoperto il tradimento del marito riguardando le foto di una delle ultime vacanze. Da qui la richiesta di separazione. Trentatré anni, mamma di due figli, ha raccontato tutto sui social. Per questo motivo la sua storia è arrivata ovunque. Si è iscritta a TikTok il mese scorso, dopo aver attraversato un divorzio molto doloroso dal papà dei suoi bambini, che oggi hanno 10 e 9 anni. Lì, sulla piattaforma social, ha iniziato a pubblicare video in cui racconta per filo e per segno la sua esperienza.

Ha registrato una serie di video sul suo ex e sulla sua nuova ragazza, che sembra essere la sua ex babysitter. Natalie, che è spagnola e vive a Ibiza, mostra agli utenti anche lo scatto da dove sarebbero partiti i suoi sospetti. Sì, c’era anche la tata nella vacanza di famiglia. Nel dettaglio, ha spiegato che sei anni fa, quando è successo tutto, avevano due tate che all’epoca lavoravano in turni diversi.

“Mi tradisce con la tata”: la scoperta da una foto

Sei anni fa, quando hanno fatto il loro viaggio di un mese negli Stati Uniti, i due hanno portato entrambe le tate, così avrebbero avuto modo di uscire nel tempo libero. Certo, stando alla sua versione dei fatti, all’epoca non poteva immaginare che il suo uomo, la tradisse con una di loro. Nel video ora diventato virale, mostra una foto in cui tutta la sua famiglia si trovava sulle Splash Mountain, a Disneyland.

Lei era seduta davanti con la figlia, l’allora marito era nella fila dietro di loro con la tata, che si appoggiava a lui. La foto le ha fatto nascere dei sospetti, poi indagando a fondo ha scoperto che tra i due c’era una relazione e ha deciso di divorziare e licenziare la tata. Ma certamente la separazione ha portato a delle conseguenze. Anche economiche. E in tutto ciò la ex babysitter vive nella sua vecchia casa.

“Quando mi sono sposata avevo 22 anni, non avevo nulla quando mi sono sposata. Quindi tutti i soldi che ricevo sono frutto della bontà del suo cuore. Legalmente non è tenuto a darmi nulla”, ha detto la 33enne. Con lui ci sono rapporti civili, con lei tutt’altro: “Mi manda messaggi con minacce. Appena sono andata via da casa lei si è trasferita subito. Mi ha proibito di andare a casa anche per andare a prendere i miei figli. Non posso andare a ritirare le mie cose. Se voglio qualcosa di quella casa che è mia, me lo mandano con la donna delle pulizie. E mi ha anche denunciata per averle dato della p…”, ha detto Natalie sempre su TikTok.