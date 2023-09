Ha del paradossale la storia che coinvolge una giovane coppia di sposi. Loro sono Tylee e Nick Waters e hanno raggiunto i tre anni di matrimonio, ma hanno fatto adesso una scoperta clamorosa. Sono molto seguiti sul social network TikTok e proprio qui hanno pubblicato un video nel quale ammettono di aver saputo una cosa incredibile. Infine, hanno anche comunicato la decisione presa per quanto riguarda il loro rapporto.

Tylee e Nick Waters si amano follemente e hanno festeggiato da poco tre anni di matrimonio. Tutto procedeva per il verso giusto, fino a quando non hanno fatto una scoperta che hanno voluto condividere con i numerosi follower. Molti sono rimasti sbigottiti, mentre altri non più di tanto e li hanno invitati ugualmente ad amarsi come prima. Ma andiamo a vedere cosa è successo e soprattutto cosa hanno deciso di fare marito e moglie.

Tylee e Nick Waters, 3 anni di matrimonio e poi la scoperta choc

I due coniugi Tylee e Nick Waters sono uniti da 3 anni, infatti il matrimonio ha coronato il loro sogno più grande. Poi c’è stata la scoperta che ha gelato marito e moglie, originario dello stato americano dello Utah. Su TikTok sono apprezzati da oltre 26.600 follower, i quali quando hanno saputo tutti i dettagli sono rimasti veramente spaesati. Ma fortunatamente questo non provocherà dei contraccolpi molto negativi nella coppia.

Ecco cosa hanno svelato sul social: “Dopo tre anni di matrimonio abbiamo appena scoperto di essere cugini. Vorremmo davvero che fosse tutto uno scherzo”. Invece è tutto vero, ma alcuni fan come rivelato da Il Messaggero, li hanno rasserenati: “Mia madre ha aspettato che fossimo incinte per dirci che eravamo cugine di quarto grado”, “Il cugino di mio padre ha sposato suo fratello”, “Mio marito e io siamo cugini di decimo grado, tutti quelli che conosco nello Utah sono in qualche modo miei cugini”.

Nonostante questa scoperta, non hanno alcuna intenzione di lasciarsi: “Non divorzieremo mai“. Effettivamente ne erano completamente all’oscuro e si sono quindi innamorati perdutamente. Questa notizia non inciderà sul legame matrimoniale e resteranno sempre più uniti che mai.