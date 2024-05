Un terribile incidente stradale ha provocato la morte di 25 persone e il ferimento di altre 13. L’autobus turistico stava percorrendo una delle strade di montagna domenica sera, quando si è ribaltato e si è schiantato lungo un pendio in un fiume e le operazioni di soccorso sono state molto difficili vista la zona impervia.

“Le informazioni sono ancora in corso di raccolta perché l’incidente è avvenuto di notte su una strada piuttosto accidentata, una strada non asfaltata, dove l’autobus è caduto nel fiume”, ha detto il procuratore della regione, come si legge sul dispaccio dell’agenzia Reuters. Il mezzo è uscito furi strada ed è precipitato in un burrone profondo 300 metri.

Perù, autobus precipita per 300 metri: oltre 20 morti

L’incidente si è verificato nel nord del Perù domenica notte, hanno detto lunedì le autorità. L’autobus trasportava una cinquantina di passeggeri quando si è schiantato intorno alle 22.10 ora locale sull’autostrada per Celendin, nel dipartimento di Cajamarca, ha riferito ai media locali il capo della polizia della provincia di Celendin, Hugo Uriarte, citato dalla Xinhua.

Ha aggiunto che l’autobus è partito con 35 passeggeri a bordo ma ha raccolto più viaggiatori lungo il percorso. I media locali hanno riferito che l’autobus proveniva dalla vicina città di Celendin, che ha annunciato tre giorni di lutto in un comunicato condiviso dal governo locale.

Il capo delle comunicazioni della provincia di Celendin, Jaime Herrera, ha dichiarato alla TV statale Perù che l’autobus è finito nel fiume Sendamal, rendendo probabile che diversi passeggeri siano stati travolti dalla corrente. Alcuni dei sopravvissuti, compreso l’autista, hanno riportato ferite molto gravi e sono stati trasportati negli ospedali di Celendin e Cajamarca. Le autorità stanno raccogliendo informazioni dai sopravvissuti per determinare la causa dell’incidente.