Gratta e vince 500mila euro con un biglietto da 10. Non ci credeva: il colpo di fortuna e la reazione davanti ai tabaccai

Scoperta choc al gratta e vinci. La vicenda accade nella tabaccheria gestita da Alessandro Palazzo e dal padre in via Di Vagno a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. Un uomo è entrato con la speranza che la dea della fortuna baciasse proprio lui.

Gratta e vinci fortunato. Spende solo 10 euro per un biglietto che si rivela essere quello fortunato: la vittoria è di ben 500mila. Una vincita fortunata e di più per l’uomo che non appena appresa la sorpresa, ancora incredulo, ha ringraziato i titolari.

Gratta e vinci fortunato. Spende solo 10 euro per un biglietto e ne vince 500 mila

Il racconto dei titolari è da brividi visto che i proprietari della tabaccheria hanno voluto sottolineare che l’uomo in questione non sia neanche tra i giocatori più accaniti. Eppure come può accadere nella vita, con soli 10 euro l’uomo, incredulo ma felice, è uscito vincitore.

Un momento che difficilmente potrà dimenticarsi. Il fortunato ha manifestato tutta l’emozione del momento, decisamente comprensibile, e con occhi lucidi dalla contentezza, a un certo punto si è inginocchiato esclamando ripetutamente un grazie con tutto il suo cuore.

La vicenda ricorda anche un altro episodio simile accaduto a Reggia Emilia quando la Dea bendata ha baciato un fortunato operaio che dopo il lavoro ha fatto tappa al bar Pit Stop di Poviglio e ha deciso di acquistare un gratta e vinci, un Miliardario Maxi da venti euro e ne ha vinti ben due milioni.