“Hai vinto 2 milioni”. Un gratta e vinci dopo il lavoro e forse non ci tornerà più: chi è il fortunato

Due milioni al Gratta e Vinci dopo un turno di notte a lavoro. La Dea bendata ha baciato un fortunato operaio che dopo il lavoro ha fatto tappa al bar Pit Stop di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, e ha deciso di acquistare un gratta e vinci, un Miliardario Maxi da venti euro e ne ha vinti ben due milioni.

“Il vincitore è un cliente abituale che lavora in questa zona – racconta il titolare del bar Luca Incerti – il quale ha grattato il suo biglietto e ha subito sospettato di aver vinto qualcosa. Mentre leggeva i dati appariva stupito, incredulo. Diceva: ‘Quello che leggo è vero? Quello che leggo è vero?’. Abbiamo pensato che fosse una vincita minore, di duemila euro”.





Due milioni al Gratta e Vinci, la vincita a Reggio Emilia

“Poi, controllando bene, si è evidenziata la somma vera: due milioni di euro. E ha cominciato ad abbracciare le persone presenti in quel momento nel bar”, ha concluso il proprietario del bar, che conosce bene il fortunato vincitore di due milioni di euro. Come riporta Leggo, la vincita è stata ufficializzata sul sito del Gratta e Vinci e l’uomo, tra i quaranta e cinquant’anni – ha già depositato il biglietto vincente agli uffici delle lotterie.

Ora dovrà attendere circa due mesi per vedere la somma – al netto delle tasse – accreditata sul suo conto. Pochi giorni fa, questa volta in Brianza, la dea bendata ha baciato un altro fortunato cliente del bar La Vergine in via Comasina a Verano. Anche in questo caso l’uomo ha acquistato un Maxi Miliardario tentando la sorte e portandosi a casa il bottino inaspettato di due milioni di euro.

La vincita è avvenuta il 15 giugno, ma solo ora è stata ufficializzata con una comunicazione ufficiale al proprietario del locale, il bar La Vergine. Pochi giorni fa anche a Meduna di Livenza c’è stata una vincita al Gratta e Vinci. Il 15 luglio sono stati vinti 50.000 euro in un bar del centro di Meduna.

