Giuseppe D’Anna e la fidanzata, proposta choc. L’amore non ha età, ma sono in molti a non vederla così di fronte alla notizia della festa di fidanzamento più discussa di sempre. Lui, un ragazzo di appena 19 anni, lei una donna di 76. La proposta sarebbe avvenuta sui social, terreno fertile di aspre critiche da parte degli utenti.

Giuseppe D’Anna, la proposta di matrimonio alla fidanzata di 76 anni. Come riporta CM, Giuseppe avrebbe fatto la proposta di matrimonio di fronte a più di 240.000 follower sul social. E tante foto del momento che hanno attirato l’attenzione.





Giuseppe e la fidanzata di 76 anni mano nella mano, poi abbracciato. Il 19enne è apparso anche inginocchiato davanti alla sua fidanzata per la fatidica proposta di amore eterno e un bacio a sigillare il momento: “Che questo sia solo l’inizio di una lunga serie” scrive Giuseppe a corredo delle immagini. E tutti restano senza parole.

Una vera e propria festa, pensata nel dettaglio, con tanto di scenografia in nome del vero amore. Palloncini rossi a forma di cuore e anello in primo piano, la coppia di futuri sposini felici. Immagini che hanno sollevato non poche critiche vista la differenza di età tra Giuseppe D’Anna e la fidanzata. Cascate di commenti sotto il post che reca le immagini del momento indimenticabile.

“Potrebbe essere la tua bisnonna”, si legge tra i commenti a proposito della fidanzata e ancora “Mia nonna a confronto è una ragazzina”, scrive un altro utente. Insomma, la differenza di ben 56 anni tra i futuri sposini non è stata presa con lo spirito giusto. ma a quanto pare la coppia non ha alcun timore a mostrare alla luce del sole il loro amore. E chissà cosa potrebbe accadere quando la coppia in abiti nuziali pronuncerà il fatidico ‘si’ davanti agli invitati.

