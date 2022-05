Orietta Berti, la confessione della cantante. Nuova esperienza televisiva per Orietta, diventata una delle tre protagoniste indiscusse di “Quelle brave ragazze”, insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo: “E’ stata un’esperienza bellissima, mi sono divertita e messa alla prova”. La confessione non poteva che raggiungere il pubblico di fan proprio da quel ‘palcoscenico’.

Orietta Berti senza filtri davanti alle colleghe che hanno saputo metterla a proprio agio davanti alle telecamere di Quelle brave ragazze. Ed è proprio nel corso della seconda puntata dello show in onda su Sky Uno e su Now che la cantante si lancia in una confessione.





Orietta Berti tira in ballo anche il marito Osvaldo e confessa: “Quando incontri una persona che è perfetta per te, come carattere, come ti parla e ti guarda, ti innamori per forza”, le parole di Orietta a Sandra Milo: “E non è quella passione forte del colpo di fulmine che poi pian piano svanisce”. (Orietta Berti, le parole sulla sua salute).

Orietta Berti prosegue nella confessione: “Anzi diventa più grande e non te ne liberi più. Forse tu non hai trovato un uomo come noi due. Io ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito. Ho fatto l’amore solo con lui”.

Dopo le parole di Orietta Berti è intervenuta anche Mara Maionchi che con la sua ironia ha esordito: “Anche io ho fatto l’amore con un uomo solo dopo che mi sono sposata. Diciamo che sessualmente non sono proprio la Gigina del tango. Insomma, devo dire che non ho rinunciato con fatica”.

“Detto questo, ciao…”. L’ospitata di Delia all’Isola finisce male. Asfaltata da Nicolas