Orietta Berti, parole sulla salute. La cantante di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una lunga e interessante intervista per il settimanale Confidenze. Ancora un capitolo non del tutto chiuso, quello del Covid, che a detta di una delle icone della musica italiana, pare abbia lasciato il segno.

Orietta Berti e le sue condizioni di salute. La cantante ha confidato ai lettori della testata di non aver del tutto superato uno strascico fastidioso relativo al contagio: “crampi alla schiena che mi prendono all’improvviso e sono tremendi”, ha confessato. Ma la cantante non si è certo fermata per questo problema di salute. (Orietta Berti, nonna bis).





Infatti, Orietta Berti è diventata una delle tre protagoniste indiscusse di una nuova avventura televisiva sul piccolo schermo come Mara Maionchi e Sandra Milo. Stiamo parlando di Quelle brave ragazze: “E’ stata un’esperienza bellissima, mi sono divertita e messa alla prova”. (Orietta Berti su Fedez e la malattia).

Orietta Berti ha poi aggiunto: “Per la prima volta nella vita sono partita senza un familiare vicino, con me ci sono sempre stati mio marito o uno dei miei figli”. Poi un altro argomento alquanto delicato per la cantante che ha così parlato senza filtri.

“Io non sono capace neanche di fare un biglietto del treno o di fare un prelievo al bancomat, ci ha sempre pensato qualcuno per me”, ha ammesso senza alcun problema Orietta Berti. Una esempio di popolarità conquistata con energia e sopratutto senza maschere quella della Berti.

