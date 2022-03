“Sono sicura”. Fedez e la malattia, cosa ha detto Orietta Berti

La giornata del 17 marzo è stata sconvolta dall’annuncio della malattia di Fedez. Lo stesso rapper milanese ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram, nelle quali ha rivelato tra le lacrime di aver scoperto di essere malato. Non è però sceso nei dettagli, anche se ha promesso che ne riparlerà eventualmente più avanti, quindi non è dato sapere di cosa soffra. E tra i tanti che hanno parlato in queste ore a spiccare è stato indubbiamente il messaggio della cantante Orietta Berti.

Fedez ha annunciato così la patologia: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile”.

Come ben ricorderete, Fedez e Orietta Berti hanno instaurato un ottimo rapporto professionale l’anno scorso. Insieme ad Achille Lauro hanno dato vita al brano musicale ‘Mille’, diventato un grande successo nell’estate del 2021. A proposito della malattia del marito di Chiara Ferragni, si è ipotizzato che possano esserci legami col racconto di alcuni anni fa, quando si soffermò sui rischi legati alla sclerosi multipla. Ma è difficile fare ipotesi, anche perché sarà lui stesso a svelare tutta la verità.





E in queste ore Orietta Berti ha pubblicato una foto che ritrae Fedez, Chiara Ferragni e il figlio Leone e ha scritto questa didascalia: “Ieri sera mi hanno informata che Federico ha avuto un problema fisico e che dovrà iniziare un periodo di cure. Volevo mandare a lui e a tutta la sua famiglia un grandissimo abbraccio con l’augurio di pronta guarigione. Federico è un ragazzo eccezionale, una persona perbene, un bravissimo papà e con Chiara hanno formato una famiglia meravigliosa”.

Infine, Orietta Berti ha aggiunto: “Sono sicura che affronterà questa sfida con tantissima forza. Si meritano ogni bene. Con affetto, Orietta”. E tanti seguaci della cantante, compreso il collega Fausto Leali, hanno espresso la loro vicinanza a Federico Lucia. Che aveva anche ricevuto un forte appoggio da parte della sorella di Chiara, Valentina Ferragni.