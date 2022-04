Orietta Berti, questo sì che è un grande giorno per lei. Da parte sua non ci sono state ancora dichiarazioni ufficiali, ma nelle scorse ore è stata raggiunta da una notizia straordinaria che ha coinvolto l’intera sua famiglia. Presumibilmente a stretto giro di posta interverrà per dire la sua e ringraziare tutti coloro che le stanno già scrivendo sui social commenti entusiastici. Ma la news bomba è stata rivelata in esclusiva dal settimanale ‘Gente’, che l’ha pubblicata sulla sua pagina Instagram.

Il mese scorso Orietta Berti si era distinta per un bellissimo messaggio nei confronti del rapper Fedez, suo amico, che aveva annunciato di essere stato colpito dal tumore: “Lui è la persona più bella che ho conosciuto, brava onesta e generosa. Ha una famiglia meravigliosa, noi gli auguriamo tutta la forza e tutto il bene che possiamo dargli”. Lo aveva fatto durante la sua partecipazione a ‘Il Cantante Mascherato’ e subito dopo Milly Carlucci aveva aggiunto: “Forza Fedez, noi siamo tutti con te”.





Orietta Berti, notizia bomba: “Diventata di nuovo nonna”

La notizia riguardante Orietta Berti è dunque stata anticipata da ‘Gente’, mentre non ci sono comunicati da parte della cantante. Si tratta per la precisione di un allargamento del suo nucleo familiare, infatti è venuta alla luce una nuova nipote. Come riferito, il figlio di Orietta e del marito Osvaldo è diventato papà, visto che sua moglie ha partorito nelle scorse ore. Siamo in presenza del secondo bebè della coppia, che ha reso l’artista ancora una volta una delle donne più felici in assoluto.

Questo l’annuncio su Orietta Berti, che può essere chiamata nonna per la seconda volta: “Gente vi dà una notizia in anteprima: Orietta Berti è diventata nonna bis! Fonti certe ci hanno confermato che questa mattina alle 6.15, nell’ospedale di Montecchio Emilia, è nata Ottavia, secondogenita di suo figlio Otis e della moglie Lia. Baby Olivia adesso è una sorellona molto orgogliosa. E adesso aspettiamo le parole della nonna! Felicitazioni”. E sono subito stati scritti numerosi auguri nei confronti di Orietta.

Orietta Berti è unita in matrimonio con Osvaldo Paterlini dal 14 marzo del 1967 e dalla loro unione amorosa sono nati due figli: Omar, venuto alla luce nel 1975, e Otis nel 1980. Lo scorso mese di febbraio ha preso parte a ‘Il Cantante Mascherato’, dove ha deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci in qualità di ospite. Ha cantato insieme alle maschere Lumaca, Soleluna e Pinguino.

