Nicolas contro Delia all’Isola dei Famosi. La moglie di Alex Belli, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e amica della naufraga Lory Del Santo, è stata ospite in studio di Ilary Blasi e degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria per sostenere l’amica e ha avuto un duro scontro con l’attore.

Nicolas contro Delia, una scena che ha mandato in visibilio il web con commenti e molta ironia per le parole pronunciate dalla moglie di Alex Belli. Ma andiamo con ordine. Nicolas Vaporidis è uno dei potenziali vincitori di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi e più volte dimostrato di saperci fare come leader ma anche come oratore.





Nicolas contro Delia Isola dei Famosi: social e studio contro l’ex GF Vip

Come nel caso dello scontro con Delia Duran, intervenuta in studio per difendere l’amica Lory Del Santo. La moglie di Alex Belli ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha criticato il comportamento dell’attore, accusato di falsità e teatrini. “Allora innanzitutto, invece di dirti che per me è un piacere conoscerti, ti dico che non è un piacere per me conoscerti viste le brutte parole che hai usato nei confronti di Lory Del Santo”.

“In questi giorni ho visto dei video in cui hai sparlato di lei. Ti reputavo una persona intelligente, Nicolas! Ma, invece di avere un punto di incontro con Lory, no. Sei passato dall’essere ottimista all’essere una persona pessima, pessimista. Datti una regolata!. E mi sono domandata: ma non è che questo teatrino che stai facendo è perché hai paura di Lory Del Santo visto che lei ha già vinto una Isola dei Famosi? Eh?! Risponda?!”, ha detto Delia Duran scatenando la reazione dell’attore.

Nicolas che all'una di notte alfalta Delia che accusa gli altri di fare i teatrini quando lei ci ha preso per culo per 8 mesi con tanto di boato del pubblico



LUI PER SEMPRE FAMOSO#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/vuDLX6RMbw — anna.ww (@W06Anna) May 27, 2022

“Le ho offerto una prova ricompensa, e un ciambellone, perché è stata onesta con me. L’ho fatto come un potenziale gesto di ravvicinamento con lei. Ma lei, per contraccambiare, dice di essersi dimenticata del fatto che le ho dato del ciambellone. E pensa ieri mi ha escluso dal cibo…. Per cui, forse, dovresti vedere meglio il programma e cerca di valutare un pochettino meglio i punti di vista delle persone. Detto questo: ciao bella!”, ha concluso Nicolas lasciando la postazione delle nomination. Delia Duran ha provato a rispondere ma lo studio e i social sono esplosi perché la replica è stata a dir poco imbarazzante.

“Incredibile, sono loro”. Alex Belli e Delia Duran, ecco dove li hanno visti. Subito notati