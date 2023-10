Entrano in una casa disabitata e trovano il cadavere di un uomo. Il corpo senza vita era lì da almeno 20 anni, fanno sapere gli agenti di disinfestazione che erano stati chiamati per un problema con i ratti. I resti scheletrici dell’uomo sono stati trovati in una casa a schiera chiusa da almeno due decadi. I due dipendenti dell’azienda hanno trovato lo scheletro sotto un piumone, sopra su un letto della casa, dopo che le autorità locali erano state contattate per un’infestazione di parassiti.

Inizialmente erano stati assunti solo per cambiare la serratura in modo che Rentokil, l’azienda che si occupa di disinfestazione, potesse entrare e uccidere i roditori. Poco dopo però visto che un operaio del comune non è riuscito a forzare la serratura, gli uomini hanno dovuto sfondare la porta a calci. Una volta entrati gli operai hanno trovato una notevole quantità di posta e volantini all’interno della casa. A quel punto hanno deciso di fare una “rapida perlustrazione” della proprietà.





La macabra scoperta quindi, nella camera da letto sulla sinistra. Siamo nella contea di Cork in Irlanda e qui un’intera cittadina è sotto choc. I resti del cadavere sono quindi stati identificati: si tratta di Tim O’Sullivan. Lo hanno potuto dire con certezza dopo che le forze dell’ordine hanno trovato una corrispondenza dentale positiva con una clinica locale. I due dipendenti della ditta hanno dichiarato: “Potevamo vedere un letto in mezzo al pavimento”.

E ancora: “Poi abbiamo visto una forma di gambe sotto il piumone e un cappotto steso sopra. Ho capito che era un corpo umano”. Il responsabile comunale ha detto: “Sono andato dai miei colleghi per strada e ho detto: ‘Non ne sono sicuro al 100%, ma penso di aver visto un corpo sul letto.’ “Mi hanno seguito dentro. Abbiamo poi osservato bene con una lampada e abbiamo capito che era davvero un cadavere”.

Who was Tim O’Sullivan? Private man whose body lay for two decades in derelict Mallow house had ‘a broken heart’ https://t.co/duLCKbaAeQ — The Irish Times (@IrishTimes) October 26, 2023

A quel punto sono stati avvertiti i soccorsi: “Non sapevo chi vivesse in questa casa. Non ho mai visto nessuno entrare o uscire da qui.” Secondo il medico legale, Tim O’Sullivan, nato a Cahirsiveen nella contea di Kerry nel 1939, era morto in quella stessa casa in una data sconosciuta tra il 9 e il 23 gennaio 2001. La causa della morte incerte, ma sembra se ne sia andato serenamente.

